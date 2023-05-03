https://ria.ru/20230503/kitay-1869320910.html

Китай пока не намерен признавать правительство талибов

Китай пока не намерен признавать правительство талибов - РИА Новости, 03.05.2023

Китай пока не намерен признавать правительство талибов

Китай не планирует в скором времени признать правительство, сформированное в Афганистане движением "Талибан"*, ждет подтверждения на практике их обещания не... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:16

2023-05-03T09:16

2023-05-03T09:17

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афганистан

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ДОХА, 3 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Китай не планирует в скором времени признать правительство, сформированное в Афганистане движением "Талибан"*, ждет подтверждения на практике их обещания не использовать территорию страны для нападения на другие государства, сообщил РИА Новости специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн.Он принял участие в двухдневной встрече спецпосланников 20 стран по Афганистану и генерального секретаря ООН в Катаре. Эта встреча стала первой такого рода с момента захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года."Для Китая вопрос признания сформированного движением "Талибан"* правительства не может быть решен в ближайшее время, но это не значит, что мы не должны активно взаимодействовать с афганскими властями. Страна, которая страдала 20 лет от оккупации, сейчас получила шанс взять судьбу в свои руки. Мы демонстрируем уважение к этой стране, ее суверенитету и территориальной целостности, но Китаю потребуется время, чтобы увидеть, как эта страна вышла из запутанной ситуации после 20-летней оккупации... Они должны на практике порвать с террористическими группировками, до сих пор у них не принят основной закон, по которому эта страна будет управляться. Мы высоко оцениваем обещание правительства Афганистана не использовать их территорию для нападений, в то же время ожидаем, чтобы это обещание подкрепилось практикой", - сказал.При этом он указал, что "вопрос признания афганского правительства должен решаться каждой страной в отдельности, а не коллективно". По словам спецпосланника Китая, приоритетом для Пекина на нынешнем этапе в отношениях с афганскими властями является не их признание, а помощь людям.* Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230424/afganistan-1867243608.html

китай

афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, афганистан