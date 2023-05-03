https://ria.ru/20230503/kino-1869396444.html

В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов - РИА Новости, 03.05.2023

В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:32

2023-05-03T16:38

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times.Это программы Джимми Фэллона, Стивена Колбера, Джимми Киммела, Сета Майерса. NBC, ABC и CBS будут показывать повторы предыдущих серий. Например, в "Поздней ночью с Сетом Майерсом" должно было выйти интервью с Рейчел Вайс. Но вместо него покажут февральские передачи. Пока неизвестно, насколько притормозили новые выпуски вечерних шоу. Забастовка голливудских сценаристов началась на днях. Авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.

https://ria.ru/20230502/kino-1869188429.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сша, кино и сериалы