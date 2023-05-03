https://ria.ru/20230503/kino-1869396444.html
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов - РИА Новости, 03.05.2023
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов
В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:38
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times.Это программы Джимми Фэллона, Стивена Колбера, Джимми Киммела, Сета Майерса. NBC, ABC и CBS будут показывать повторы предыдущих серий. Например, в "Поздней ночью с Сетом Майерсом" должно было выйти интервью с Рейчел Вайс. Но вместо него покажут февральские передачи. Пока неизвестно, насколько притормозили новые выпуски вечерних шоу. Забастовка голливудских сценаристов началась на днях. Авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.
https://ria.ru/20230502/kino-1869188429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сша, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, США, Кино и сериалы
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов
NYT: в США приостановят новые выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов