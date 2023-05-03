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В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов - РИА Новости, 03.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:32 03.05.2023 (обновлено: 16:38 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kino-1869396444.html
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов - РИА Новости, 03.05.2023
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов
В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:32
2023-05-03T16:38
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times.Это программы Джимми Фэллона, Стивена Колбера, Джимми Киммела, Сета Майерса. NBC, ABC и CBS будут показывать повторы предыдущих серий. Например, в "Поздней ночью с Сетом Майерсом" должно было выйти интервью с Рейчел Вайс. Но вместо него покажут февральские передачи. Пока неизвестно, насколько притормозили новые выпуски вечерних шоу. Забастовка голливудских сценаристов началась на днях. Авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.
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Культура, Новости культуры, США, Кино и сериалы
В США приостановят выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

NYT: в США приостановят новые выпуски вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

© AP Photo / Chris PizzelloЗабастовка сценаристов в Калифорнии
Забастовка сценаристов в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Соединенных Штатах Америки приостановят выпуски новых эпизодов вечерних шоу из-за забастовки сценаристов, пишет The New York Times.
Это программы Джимми Фэллона, Стивена Колбера, Джимми Киммела, Сета Майерса. NBC, ABC и CBS будут показывать повторы предыдущих серий. Например, в "Поздней ночью с Сетом Майерсом" должно было выйти интервью с Рейчел Вайс. Но вместо него покажут февральские передачи.
Пока неизвестно, насколько притормозили новые выпуски вечерних шоу.
Забастовка голливудских сценаристов началась на днях. Авторы текстов не смогли договориться с киностудиями об улучшении условий труда и повышении зарплаты. Предыдущая забастовка сценаристов стартовала в ноябре 2007 году и продлилась 100 дней.
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