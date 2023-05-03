https://ria.ru/20230503/kino-1869223927.html

Критики рассказали, стоит ли смотреть хоррор Астера с Хоакином Фениксом

Критики рассказали, стоит ли смотреть хоррор Астера с Хоакином Фениксом - РИА Новости, 03.05.2023

Критики рассказали, стоит ли смотреть хоррор Астера с Хоакином Фениксом

Критики оценили новый фильм Ари Астера — "Все страхи Бо". В главной роли у автора "Реинкарнации" и "Солнцестояния" на этот раз Хоакин Феникс. Судя по рейтингу... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T04:30

2023-05-03T04:30

2023-05-03T04:30

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Критики оценили новый фильм Ари Астера — "Все страхи Бо". В главной роли у автора "Реинкарнации" и "Солнцестояния" на этот раз Хоакин Феникс. Судя по рейтингу на Rotten Tomatoes, большинству проект понравился. Его оценка — 70 процентов. Выставлена она на основе 193 отзывов. Звезда "Джокера" сыграл Бо — парня, который боится выходить из дома. Однажды герою приходится переступить порог. Впереди его ждет путешествие — Бо едет на родину. Элисон Уиллмор из Vulture среди тех, кто представил отрицательную рецензию. Она отметила: Астер отказался от жанровых рамок хоррора, но на пользу проекту это не пошло. Еще, по мнению критика, у ленты есть трудности со структурой. Не дает покоя журналистке и то, что тема новой картины режиссера снова семья. При этом сам Астер увиливает от прямого ответа на вопрос об отношениях с родными. Уиллмор считает, что так и напрашиваются спекуляции вроде "Что же обо всем этом думает мать Ари?" "Почти невыносимо интимно, словно попал в чужое бурлящее подсознание", — пишет она о том, как рассказывается в фильме о переживаниях взрослого сына. Критикует ленту и Кендис Фредерик из Huffington Post. Она сравнила Астера с Джорданом Пилом ("Прочь", "Мы", "Нет"). Оба режиссера дебютировали в полном метре с добротно сделанными хоррорами. Картины были так хороши, что взбодрили жанр мейнстримных фильмов ужасов. Их последующие проекты ждали. Но новые работы мастеров, убеждена Фредерик, оказались слабее. Но положительных рецензий все-таки больше. Ни структура, ни странность сюжета не оттолкнули ее. Критику понравилось, как выстроены декорации и детали. Она пошутила, что их проработке позавидовал бы Уэс Андерсон ("Отель "Гранд Будапешт"). Еще одна положительная рецензия от Ника Аллена из RogerEbert.com. Как и его коллега, он в восторге от актерских работ. Картина "Все страхи Бо" выйдет в российский прокат 4 мая.

https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хоакин феникс, что посмотреть , кино и сериалы