Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 03.05.2023 (обновлено: 17:34 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией - РИА Новости, 03.05.2023
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией
Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:45
2023-05-03T17:34
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
госдума рф
вячеслав володин
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку беспилотника на Кремль."Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", — говорится в записи в Telegram-канале председателя нижней палаты Федерального собрания.По его словам, никаких переговоров с официальным Киевом у Москвы быть не может.Володин поставил украинские власти в один ряд с Аль-Каидой*, "Джебхат ан-Нусрой"* и ИГИЛ*. Как утверждает политик, Киев прибегает к "ядерному шантажу, убийству политических и общественных деятелей, диверсии и подрывам гражданских объектов".Спикер Госдумы добавил, что потребует применения оружия, "которое способно остановить и уничтожить киевский режим". Западные же политики, по словам Володина, "должны осознать, что стали не только спонсорами, но и соучастниками террористической деятельности".Сегодня Кремль сообщил о попытке удара по резиденции главы государства в Кремле. Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20230503/kreml-1869448083.html
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, госдума рф, вячеслав володин, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Володин предложил признать киевский режим террористической организацией

Володин заявил, что киевский режим надо признать террористической организацией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку беспилотника на Кремль.
"Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", — говорится в записи в Telegram-канале председателя нижней палаты Федерального собрания.
По его словам, никаких переговоров с официальным Киевом у Москвы быть не может.
Володин поставил украинские власти в один ряд с Аль-Каидой*, "Джебхат ан-Нусрой"* и ИГИЛ*. Как утверждает политик, Киев прибегает к "ядерному шантажу, убийству политических и общественных деятелей, диверсии и подрывам гражданских объектов".
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Обстановка у Кремля после ночной атаки беспилотников спокойная
Вчера, 16:29
Спикер Госдумы добавил, что потребует применения оружия, "которое способно остановить и уничтожить киевский режим". Западные же политики, по словам Володина, "должны осознать, что стали не только спонсорами, но и соучастниками террористической деятельности".
Сегодня Кремль сообщил о попытке удара по резиденции главы государства в Кремле. Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы.
В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
* Запрещенные в России террористические организации
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала