https://ria.ru/20230503/kiev-1869452217.html

Володин предложил признать киевский режим террористической организацией

Володин предложил признать киевский режим террористической организацией - РИА Новости, 03.05.2023

Володин предложил признать киевский режим террористической организацией

Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:45

2023-05-03T16:45

2023-05-03T17:34

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

госдума рф

вячеслав володин

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переговоров с "режимом Владимира Зеленского" быть не может, сегодня украинские власти "не менее опасны", чем запрещенные в России террористические организации Ближнего Востока, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку беспилотника на Кремль."Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", — говорится в записи в Telegram-канале председателя нижней палаты Федерального собрания.По его словам, никаких переговоров с официальным Киевом у Москвы быть не может.Володин поставил украинские власти в один ряд с Аль-Каидой*, "Джебхат ан-Нусрой"* и ИГИЛ*. Как утверждает политик, Киев прибегает к "ядерному шантажу, убийству политических и общественных деятелей, диверсии и подрывам гражданских объектов".Спикер Госдумы добавил, что потребует применения оружия, "которое способно остановить и уничтожить киевский режим". Западные же политики, по словам Володина, "должны осознать, что стали не только спонсорами, но и соучастниками террористической деятельности".Сегодня Кремль сообщил о попытке удара по резиденции главы государства в Кремле. Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. В Киеве отрицают участие в ночной атаке на Кремль. Как сообщили агентство France-Presse и издание "Страна.ua", о непричастности Украины заявили советник главы офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20230503/kreml-1869448083.html

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, госдума рф, вячеслав володин, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр