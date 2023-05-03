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В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:13
2023-05-03T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
михаил шеремет
госдума рф
владимир путин
владимир зеленский
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленскому начиная с этого дня "стоит начинать бояться". "Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции Зеленского на Банковой улице в Киеве

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому начиная с этого дня "стоит начинать бояться". "Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМихаил ШереметГосдума РФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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