https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:13
2023-05-03T15:13
2023-05-03T15:13
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в мире
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владимир путин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленскому начиная с этого дня "стоит начинать бояться". "Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве
Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции Зеленского на Банковой улице в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
.
"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Зеленскому начиная с этого дня "стоит начинать бояться". "Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина", - сказал депутат.
Кремль назвал атаку беспилотников на резиденцию президента терактом