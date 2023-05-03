https://ria.ru/20230503/kiev-1869427827.html

В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуме призвали нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:13

2023-05-03T15:13

2023-05-03T15:13

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на попытку атаки беспилотников по Кремлю призвал нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты – улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Зеленскому начиная с этого дня "стоит начинать бояться". "Пора бить по самым болевым точкам террористического государства, в которое сегодня превратилась Украина", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html

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Кирилл Волков

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