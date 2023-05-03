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В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час - РИА Новости, 03.05.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час
Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:28
2023-05-03T12:28
2023-05-03T12:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд. "С 20.00 (совпадает с мск - ред.) 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6.00 8 мая. За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд"", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что такие ограничения нужны, чтобы "правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230409/podpole-1864025787.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час
Власти подконтрольного Киеву Херсона вводят комендантский час с вечера 5 до утра 8 мая