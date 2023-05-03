https://ria.ru/20230503/kherson-1869376495.html

В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час

В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час - РИА Новости, 03.05.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час

Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:28

2023-05-03T12:28

2023-05-03T12:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд. "С 20.00 (совпадает с мск - ред.) 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6.00 8 мая. За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд"", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что такие ограничения нужны, чтобы "правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230409/podpole-1864025787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр