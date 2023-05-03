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В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kherson-1869376495.html
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час - РИА Новости, 03.05.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час
Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:28
2023-05-03T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд. "С 20.00 (совпадает с мск - ред.) 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6.00 8 мая. За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд"", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что такие ограничения нужны, чтобы "правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230409/podpole-1864025787.html
украина
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в мире, украина, херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
В подконтрольном Киеву Херсоне введут комендантский час

Власти подконтрольного Киеву Херсона вводят комендантский час с вечера 5 до утра 8 мая

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая вводится комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд.
"С 20.00 (совпадает с мск - ред.) 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6.00 8 мая. За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд"", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Он пояснил, что такие ограничения нужны, чтобы "правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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