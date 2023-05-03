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Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией - РИА Новости, 03.05.2023
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией
Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала СВО заявил об отсутствии намерений у Украины вступить в НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:55
2023-05-03T19:55
2023-05-03T22:07
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала СВО заявил об отсутствии намерений у Украины вступить в НАТО, заявил в среду кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. "Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принес войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО"", - написал в своем аккаунте в Twitter Кеннеди-младший, который приходится племянником убитому президенту Джону Кеннеди. Однако, по словам политика, "поддавшись давлению неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов в украинском правительстве Зеленский интегрировал свою армию с армией НАТО". "Это были провокации, которые высокопоставленные американские дипломаты <...> уже давно называют "красными линиями" для российского руководства", - резюмирует кандидат в президенты США.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), twitter, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Twitter, НАТО
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией
Кеннеди: Зеленский избежал бы конфликта с Россией, отказавшись от планов вступить в НАТО