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Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией - РИА Новости, 03.05.2023
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19:55 03.05.2023 (обновлено: 22:07 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kennedi-1869504354.html
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией - РИА Новости, 03.05.2023
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией
Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала СВО заявил об отсутствии намерений у Украины вступить в НАТО, заявил в среду... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:55
2023-05-03T22:07
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владимир зеленский
роберт кеннеди
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twitter
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала СВО заявил об отсутствии намерений у Украины вступить в НАТО, заявил в среду кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. "Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принес войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО"", - написал в своем аккаунте в Twitter Кеннеди-младший, который приходится племянником убитому президенту Джону Кеннеди. Однако, по словам политика, "поддавшись давлению неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов в украинском правительстве Зеленский интегрировал свою армию с армией НАТО". "Это были провокации, которые высокопоставленные американские дипломаты &lt;...&gt; уже давно называют "красными линиями" для российского руководства", - резюмирует кандидат в президенты США.
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), twitter, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди (политик), Twitter, НАТО
Кеннеди рассказал, каким образом Зеленский мог избежать конфликта с Россией

Кеннеди: Зеленский избежал бы конфликта с Россией, отказавшись от планов вступить в НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы публично до начала СВО заявил об отсутствии намерений у Украины вступить в НАТО, заявил в среду кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге "Как Запад принес войну Украине", Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО"", - написал в своем аккаунте в Twitter Кеннеди-младший, который приходится племянником убитому президенту Джону Кеннеди.
Однако, по словам политика, "поддавшись давлению неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов в украинском правительстве Зеленский интегрировал свою армию с армией НАТО".
"Это были провокации, которые высокопоставленные американские дипломаты <...> уже давно называют "красными линиями" для российского руководства", - резюмирует кандидат в президенты США.
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