Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/katastrofy-1869297718.html
Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф
Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф
Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:27
2023-05-03T00:27
россия
америка
николай патрушев
земля
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773792397_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_963b67cbdc21a670940f53fce4183b77.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части Земли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Секретарь Совбеза коснулся ситуации с Йеллоустоунским вулканом в США, считающимся специалистами самым опасным "спящим" вулканом мира. "Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тысяч в год", - отметил Патрушев. Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия, добавил он. "Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков", - констатировал Патрушев. "При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: "Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями". Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата", - сказал Патрушев. "Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь", - добавил он. По мнению Патрушева, видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть территорией России, которую на Западе называют "Хартлендом" - главной частью Евразии.
https://ria.ru/20230503/aktivy-1869297388.html
https://ria.ru/20221001/akter-1820784601.html
россия
америка
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773792397_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_ff00268f5960abc905e891bde95e35e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, америка, николай патрушев, земля, в мире
Россия, Америка, Николай Патрушев, Земля, В мире

Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМол в Балтийске во время штормового ветра
Мол в Балтийске во время штормового ветра - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части Земли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Проблема защиты населения и экономической инфраструктуры от уничтожающей силы вулканов требует развития научных исследований в области вулканологии. Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии. Исследования и достижения в интересах прогресса и сбережения жизни людей должны становиться достоянием всего человечества", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
Секретарь Совбеза коснулся ситуации с Йеллоустоунским вулканом в США, считающимся специалистами самым опасным "спящим" вулканом мира.
"Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тысяч в год", - отметил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев сравнил блокировку активов с захватом Британией российского золота
00:23
Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия, добавил он.
"Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков", - констатировал Патрушев.
"При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: "Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями". Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата", - сказал Патрушев.
"Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь", - добавил он. По мнению Патрушева, видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть территорией России, которую на Западе называют "Хартлендом" - главной частью Евразии.
Ураган Иан, Флорида - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Американский актер призвал США помогать жертвам урагана "Иан", а не Киеву
1 октября 2022, 01:30
 
РоссияАмерикаНиколай ПатрушевЗемляВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала