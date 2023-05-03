Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части Земли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Проблема защиты населения и экономической инфраструктуры от уничтожающей силы вулканов требует развития научных исследований в области вулканологии. Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии. Исследования и достижения в интересах прогресса и сбережения жизни людей должны становиться достоянием всего человечества", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
Секретарь Совбеза коснулся ситуации с Йеллоустоунским вулканом в США, считающимся специалистами самым опасным "спящим" вулканом мира.
"Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тысяч в год", - отметил Патрушев.
Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия, добавил он.
"Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков", - констатировал Патрушев.
"При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: "Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями". Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата", - сказал Патрушев.
"Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь", - добавил он. По мнению Патрушева, видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть территорией России, которую на Западе называют "Хартлендом" - главной частью Евразии.