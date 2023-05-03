https://ria.ru/20230503/katastrofy-1869297718.html

Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф

Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф - РИА Новости, 03.05.2023

Патрушев призвал Запад вместо санкций изучать риски природных катастроф

Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:27

2023-05-03T00:27

2023-05-03T00:27

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части Земли, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Секретарь Совбеза коснулся ситуации с Йеллоустоунским вулканом в США, считающимся специалистами самым опасным "спящим" вулканом мира. "Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тысяч в год", - отметил Патрушев. Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия, добавил он. "Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков", - констатировал Патрушев. "При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: "Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями". Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата", - сказал Патрушев. "Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь", - добавил он. По мнению Патрушева, видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть территорией России, которую на Западе называют "Хартлендом" - главной частью Евразии.

https://ria.ru/20230503/aktivy-1869297388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, америка, николай патрушев, земля, в мире