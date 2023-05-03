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СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 03.05.2023
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05:01 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/izrail-1869306712.html
СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня
СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня
Израиль и палестинские вооруженные группы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T05:01
2023-05-03T05:01
израиль
оон
хамас
египет
катар
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Израиль и палестинские вооруженные группы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что оно "было достигнуто усилиями официальных лиц Египта, Катара и Организации Объединенных Наций". Во вторник израильская армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека. Сторонники палестинских военизированных движений обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления "Аль-Джихад" - Хадера Аднана, который в израильской тюрьме объявил голодовку, продлившуюся 87 дней. Затем армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа.
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израиль, оон, хамас, египет, катар, в мире
Израиль, ООН, Хамас, Египет, Катар, В мире
СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня

Reuters: израильтяне и палестинцы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли мира

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Израиль и палестинские вооруженные группы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Израиль и палестинские вооруженные группировки в Газе договорились о прекращении огня рано утром в среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оно "было достигнуто усилиями официальных лиц Египта, Катара и Организации Объединенных Наций".
Во вторник израильская армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека.
Сторонники палестинских военизированных движений обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления "Аль-Джихад" - Хадера Аднана, который в израильской тюрьме объявил голодовку, продлившуюся 87 дней.
Затем армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО
Вчера, 00:36
 
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