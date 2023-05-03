https://ria.ru/20230503/izrail-1869306712.html

СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня

СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: израильтяне и палестинцы достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и палестинские вооруженные группы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T05:01

2023-05-03T05:01

2023-05-03T05:01

израиль

оон

хамас

египет

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Израиль и палестинские вооруженные группы при посредничестве Египта, Катара и ООН достигли соглашения о прекращении огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Отмечается, что оно "было достигнуто усилиями официальных лиц Египта, Катара и Организации Объединенных Наций". Во вторник израильская армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека. Сторонники палестинских военизированных движений обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления "Аль-Джихад" - Хадера Аднана, который в израильской тюрьме объявил голодовку, продлившуюся 87 дней. Затем армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа.

https://ria.ru/20230503/izrail-1869298103.html

израиль

египет

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израиль, оон, хамас, египет, катар, в мире