https://ria.ru/20230503/istrebiteli-1869499688.html

Премьер Дании назвал вопрос поставок Украине истребителей трудным

Премьер Дании назвал вопрос поставок Украине истребителей трудным - РИА Новости, 03.05.2023

Премьер Дании назвал вопрос поставок Украине истребителей трудным

Вопрос поставок Украине истребителей F-16 "трудный", он все еще обсуждается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:26

2023-05-03T19:26

2023-05-03T19:31

в мире

украина

россия

дания

метте фредериксен

сергей лавров

саули ниинисте

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая – РИА Новости. Вопрос поставок Украине истребителей F-16 "трудный", он все еще обсуждается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В среду в Хельсинки состоялся саммит стран Северной Европы и Украины, в котором приняли участие президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, а также Владимир Зеленский. "Когда мы говорим об истребителях, это вопрос, который мы обсуждаем уже некоторое время, и это тот вопрос, который мы обсуждаем среди союзников. Это трудная задача, это трудный вопрос, это все еще продолжающаяся дискуссия… мы ее не закрыли", - сказала Фредериксен на пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировали на сайте президента Финляндии. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230503/istrebiteli-1869472448.html

https://ria.ru/20230502/f-16-1869148166.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, саули ниинисте, нато, f-16