https://ria.ru/20230503/istrebiteli-1869472448.html

Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet

Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet - РИА Новости, 03.05.2023

Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet

Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы - до момента получения новых F-35, заявил в среду президент Финляндии Саули РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:47

2023-05-03T17:47

2023-05-03T17:47

финляндия

украина

саули ниинисте

владимир зеленский

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы - до момента получения новых F-35, заявил в среду президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-брифинге с Владимиром Зеленским. Зеленский в среду находится в финской столице с необъявленным визитом, там проходит саммит стран Северной Европы и Украины. "Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители. И, к сожалению, тогда Hornet практически уйдут в прошлое", - сказал Ниинисте. Зеленский добавил, что тем не менее Украине нравятся финские истребители: "Просто чтобы вы знали". Ниинисте и члены финского правительства неоднократно отмечали, что судьба Hornet не может обсуждаться до 2025 года, когда начнутся первые поставки новых F-35. ВВС Финляндии в настоящее время насчитывает 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые, как ожидается, начиная с 2025 года будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться на новые истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II. Предполагается, что Hornet будут разобраны на запчасти.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858179320.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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финляндия, украина, саули ниинисте, владимир зеленский, в мире