https://ria.ru/20230503/istrebiteli-1869472448.html
Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet
Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet - РИА Новости, 03.05.2023
Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet
Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы - до момента получения новых F-35, заявил в среду президент Финляндии Саули РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:47
2023-05-03T17:47
2023-05-03T17:47
финляндия
украина
саули ниинисте
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860210048_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_4c86843d0425fe409bee379967feaaf7.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы - до момента получения новых F-35, заявил в среду президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-брифинге с Владимиром Зеленским. Зеленский в среду находится в финской столице с необъявленным визитом, там проходит саммит стран Северной Европы и Украины. "Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители. И, к сожалению, тогда Hornet практически уйдут в прошлое", - сказал Ниинисте. Зеленский добавил, что тем не менее Украине нравятся финские истребители: "Просто чтобы вы знали". Ниинисте и члены финского правительства неоднократно отмечали, что судьба Hornet не может обсуждаться до 2025 года, когда начнутся первые поставки новых F-35. ВВС Финляндии в настоящее время насчитывает 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые, как ожидается, начиная с 2025 года будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться на новые истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II. Предполагается, что Hornet будут разобраны на запчасти.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858179320.html
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
финляндия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860210048_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_2b7b668853e920c3449d3b20f9497117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, украина, саули ниинисте, владимир зеленский, в мире
Финляндия, Украина, Саули Ниинисте, Владимир Зеленский, В мире
Глава Финляндии заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet
Ниинисте заявил о невозможности передать Украине истребители Hornet в ближайшие годы
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы - до момента получения новых F-35, заявил в среду президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-брифинге с Владимиром Зеленским.
Зеленский в среду находится в финской столице с необъявленным визитом, там проходит саммит стран Северной Европы и Украины.
СМИ: в Финляндии поразились дерзкому требованию Украины
"Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители. И, к сожалению, тогда Hornet практически уйдут в прошлое", - сказал Ниинисте.
Зеленский добавил, что тем не менее Украине нравятся финские истребители: "Просто чтобы вы знали".
Ниинисте и члены финского правительства неоднократно отмечали, что судьба Hornet не может обсуждаться до 2025 года, когда начнутся первые поставки новых F-35.
ВВС Финляндии в настоящее время насчитывает 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые, как ожидается, начиная с 2025 года будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться на новые истребители Lockheed Martin
F-35A Lightning II. Предполагается, что Hornet будут разобраны на запчасти.
Им это не НАТО. Почему Украина не Финляндия и никогда ей не станет