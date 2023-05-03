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ПСБ и НИФИ разработают Индекс сберегательно-инвестиционной активности - РИА Новости, 03.05.2023
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16:22 03.05.2023 (обновлено: 16:28 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/indeks-1869445401.html
ПСБ и НИФИ разработают Индекс сберегательно-инвестиционной активности
ПСБ и НИФИ разработают Индекс сберегательно-инвестиционной активности - РИА Новости, 03.05.2023
ПСБ и НИФИ разработают Индекс сберегательно-инвестиционной активности
ПСБ на площадке Кавказской инвестиционной выставки подписал соглашение с Научно-исследовательским финансовым институтом министерства финансов Российской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:22
2023-05-03T16:28
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. ПСБ на площадке Кавказской инвестиционной выставки подписал соглашение с Научно-исследовательским финансовым институтом министерства финансов Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка. В рамках проекта "Индекс сберегательно-инвестиционной активности" стороны будут вести систематический мониторинг знаний и навыков граждан РФ в сфере сбережений и инвестиций и информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора."Вместе с НИФИ Минфина России мы запускаем новый важный проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках его подготовки планируется оценивать уровень инвестиционной активности населения, замерять степень доверия к рынку инвестиций, выявлять барьеры на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения", - сказала старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.Она добавила, что регулярные замеры покажут динамику изменений в секторе, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, что в конечном итоге будет способствовать укреплению устойчивости российской экономики."Определение индекса сберегательно-инвестиционной активности наших граждан, мониторинг их знаний и навыков в этой сфере – несомненно, важная задача в рамках повышения финансовой культуры в стране. Ее решение позволит нам получать качественную обратную связь, корректировать просветительскую работу в соответствии с реальными запросами и как следствие сделать ее более эффективной. Реализовать такой масштабный проект без помощи и экспертизы ведущих банков страны вряд ли получится. Очень рады партнерству с ПСБ в этом направлении", — цитирует пресс-служба слова руководителя дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Михаила Сергейчика.
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ПСБ и НИФИ разработают Индекс сберегательно-инвестиционной активности

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСтенд Научно-исследовательского финансового института Минфина России (НИФИ)
Стенд Научно-исследовательского финансового института Минфина России (НИФИ) - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Стенд Научно-исследовательского финансового института Минфина России (НИФИ). Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. ПСБ на площадке Кавказской инвестиционной выставки подписал соглашение с Научно-исследовательским финансовым институтом министерства финансов Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка.

В рамках проекта "Индекс сберегательно-инвестиционной активности" стороны будут вести систематический мониторинг знаний и навыков граждан РФ в сфере сбережений и инвестиций и информировать общество, государственные институты и предпринимателей о развитии инвестиционного сектора.

"Вместе с НИФИ Минфина России мы запускаем новый важный проект, направленный на повышение уровня финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках его подготовки планируется оценивать уровень инвестиционной активности населения, замерять степень доверия к рынку инвестиций, выявлять барьеры на пути к регулярным финансовым и нефинансовым вложениям, а также распространенность среди россиян паттернов сберегательного поведения", - сказала старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она добавила, что регулярные замеры покажут динамику изменений в секторе, позволят сделать прогнозы о переменах в сберегательно-инвестиционной активности и будут способствовать разработке новых актуальных решений, что в конечном итоге будет способствовать укреплению устойчивости российской экономики.
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"Определение индекса сберегательно-инвестиционной активности наших граждан, мониторинг их знаний и навыков в этой сфере – несомненно, важная задача в рамках повышения финансовой культуры в стране. Ее решение позволит нам получать качественную обратную связь, корректировать просветительскую работу в соответствии с реальными запросами и как следствие сделать ее более эффективной. Реализовать такой масштабный проект без помощи и экспертизы ведущих банков страны вряд ли получится. Очень рады партнерству с ПСБ в этом направлении", — цитирует пресс-служба слова руководителя дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Михаила Сергейчика.
 
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