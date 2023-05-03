https://ria.ru/20230503/import-1869305923.html
"Росконгресс" спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году
"Росконгресс" спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году - РИА Новости, 03.05.2023
"Росконгресс" спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году
Общий объем импорта товаров в Россию, который по итогам прошлого года сократился на 7,8%, постепенно восстанавливается и по итогам текущего года может превысить РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:29
2023-05-03T04:29
2023-05-03T04:29
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общий объем импорта товаров в Россию, который по итогам прошлого года сократился на 7,8%, постепенно восстанавливается и по итогам текущего года может превысить рекордные значения 2021 года, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. Авторы доклада отмечают, что сальдо счета текущих операций РФ продолжает нормализовываться: по предварительным оценкам Банка России, в первом квартале 2023 года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов, что почти в 3 раза меньше, чем годом ранее. "Здесь действуют два фактора: объем импорта — который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается. И, возможно, в этом году превысит рекордные значения 2021 года, если результаты января 2023 окажутся статистической аберрацией", – говорится в докладе. Импорт, по данным ФТС, за январь 2023 года сократился на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. А экспорт за этот месяц сократился на 28,2% - до 32,936 миллиарда долларов. Объем экспорта в стоимостном выражении, по прогнозу экспертов, может продолжать снижаться в текущем году из-за коррекции на сырьевых рынках. В прошлом году таможенные органы зафиксировали рекордный объем профицита торгового баланса России – он достиг 332,377 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту экспорта почти на 20% к уровню предыдущего года - до 591,46 миллиарда долларов, и сокращению импорта на 11,7% - до 259,083 миллиарда долларов. В 2021 году положительное сальдо внешней торговли России выросло в 1,9 раза в годовом выражении и составило 197,3 миллиарда долларов. Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 миллиарда долларов, увеличившись на 45,7% в годовом выражении. Импорт за тот период увеличился на 26,5% и достиг рекордного за восемь лет значения, составив 296,1 миллиарда долларов.
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
"Росконгресс" спрогнозировал рекордный объем импорта в Россию в 2023 году
"Росконгресс": объем импорта товаров в Россию в 2023 году может превысить рекорд 2021 года
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Общий объем импорта товаров в Россию, который по итогам прошлого года сократился на 7,8%, постепенно восстанавливается и по итогам текущего года может превысить рекордные значения 2021 года, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы доклада отмечают, что сальдо счета текущих операций РФ продолжает нормализовываться: по предварительным оценкам Банка России, в первом квартале 2023 года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов, что почти в 3 раза меньше, чем годом ранее.
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"Здесь действуют два фактора: объем импорта — который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается. И, возможно, в этом году превысит рекордные значения 2021 года, если результаты января 2023 окажутся статистической аберрацией", – говорится в докладе.
Импорт, по данным ФТС
, за январь 2023 года сократился на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. А экспорт за этот месяц сократился на 28,2% - до 32,936 миллиарда долларов. Объем экспорта в стоимостном выражении, по прогнозу экспертов, может продолжать снижаться в текущем году из-за коррекции на сырьевых рынках.
В прошлом году таможенные органы зафиксировали рекордный объем профицита торгового баланса России – он достиг 332,377 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту экспорта почти на 20% к уровню предыдущего года - до 591,46 миллиарда долларов, и сокращению импорта на 11,7% - до 259,083 миллиарда долларов.
В 2021 году положительное сальдо внешней торговли России выросло в 1,9 раза в годовом выражении и составило 197,3 миллиарда долларов. Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 миллиарда долларов, увеличившись на 45,7% в годовом выражении. Импорт за тот период увеличился на 26,5% и достиг рекордного за восемь лет значения, составив 296,1 миллиарда долларов.
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