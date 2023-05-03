https://ria.ru/20230503/grebennikov-1869433274.html

Гребенников: для развития ИТ-технологий необходимо право на ошибку

Гребенников: для развития ИТ-технологий необходимо право на ошибку - РИА Новости, 03.05.2023

Гребенников: для развития ИТ-технологий необходимо право на ошибку

Какова сегодня ситуация в отечественном ИТ? Насколько актуально здесь импортозамещение? Чем вредны гранты и почему важно вернуть разработчикам и... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:48

2023-05-03T15:48

2023-05-03T15:48

интервью

российская ассоциация электронных коммуникаций

сергей гребенников

технологии

россия

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Какова сегодня ситуация в отечественном ИТ? Насколько актуально здесь импортозамещение? Чем вредны гранты и почему важно вернуть разработчикам и предпринимателям право на ошибку? Об этом и многом другом, в том числе, и о зависимости человека от "цифры" и ожидаемом тренде на расцифровизацию в преддверии Российского Интернет Форума, который пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая, корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побеседовала с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергеем Гребенниковым.- Сергей Владимирович, как вы смотрите на перспективы импортозамещения в сфере ИТ?- Давайте разделим несколько понятий: аппаратное обеспечение, то есть "железо", ПО и контентное импортозамещение в сфере ИТ. Сервисов у нас всегда было много: Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте… Россия в этом плане уникальна: контентные, банковские сервисы у нас были всегда, поэтому здесь нам импортозамещение и не нужно. Наоборот, то, что на рынке присутствовали запрещённые сейчас в России Facebook* и Инстаграм*, а также WhatsАpp, Twitter, гигант Google, активно стимулировало российские ИТ-компании быть на уровне с этими игроками. Сейчас, боюсь, без конкуренции мы начнем немножко отставать. И все же, повторюсь, тут без импортозамещения мы обойдемся.- Давайте уточним: контентные сервисы – это мобильные приложения?- По сути – да. Откроем телефон: вот они наши "иконки" – карты, маркетплейсы, почта, соцсети, календари, банковские и другие приложения для того, чтобы было удобнее жить. А уже под ними скрываются разные сервисы: доставки, продаж, общения, обучения, развлечения и так далее. То есть все то, что раньше мы делали в офлайн-жизни.- И здесь у нас все хорошо…- Да, но у нас другая проблема: "железо". Чтобы его создать, потребуются годы – не пять и не десять лет, а больше. Контентом насытить умеем: онлайн-кинотеатры, поисковые системы, соцсети, сервисы-продажи – все есть. Но нет гаджетов и того, на что все это записать.- Когда-то говорили: "Мы все купим. Самое главное, что у нас есть природные ресурсы".- С точки зрения рыночной экономики это правильно. Ни одна страна у себя не производит все – это и не нужно. Но основная проблема в том, что в России как будто нет права на ошибку в создании гаджетов, сервисов, вообще стартапов. Лет десять назад был прекрасный проект – YotaPhone. Было создано две модели. Обе не "полетели", но была идея – первый русский смартфон. А потом взяли и опустили руки. А надо было улучшать и улучшать: делать пятую, шестую, седьмую модель – глядишь, десятая бы "полетела", и сейчас наверняка кто-то из нас был с йотафоном. Первые "самсунги" казались "кирпичами", а теперь это одна из самых популярных марок.Что касается сервисов, у нас, повторю, есть те, которыми можно гордиться. Главное в ИТ – не пытаться копировать сервисы, которые были созданы десятилетия назад, а смотреть в будущее, придумать что-то свое и быть в этом первыми. Изучать рынок, понимая, что нам не нужно 54 одинаковых сервиса. Сила любой соцсети в том, что в ней присутствуют все. Вообще, если мы хотим развивать технологии и ИТ, мы должны уделять этому много внимания и вкладывать много денег. Как ни крути, за ИТ настоящее и будущее.- И куда должны идти деньги? Сегодня много говорят о синергии вузов, компаний-разработчиков и производственных площадок…- Главное, чтобы деньги не шли на гранты. Не работают они, потому что ты погружаешься в мир отчетности, а не в создание продукта. Надо не гранты раздавать, а строить инвестиционную модель работы государства с бизнесом. Можно и с общественными организациями, но нужны именно инвестиции. И должно быть право на ошибку. Сколько нареканий было в адрес Фонда развития интернет-инициатив! Что они неправильно инвестируют, что у них слабый выхлоп по стартапу. А я как директор скажу: как эксперт может гарантировать, что через два года именно этот стартап выстрелит? Он же не Ванга. Да, может быть классная идея, но плохая реализация. Или – идея классная, но раньше времени реализована, и рынок еще не готов ее принять. Невозможно все предсказать. И вот для того, чтобы айтишный бизнес развивался, должно быть право на ошибку.Вы спросили про связку "вузы-лаборатории-компании": да, цепочка должна идти от вузов, где рождаются идеи, - может быть, стоит выделить 10-15 точек по стране, выбрать якорные вузы, создать там стартап-кафедры, где будут генерироваться идеи и создаваться прототипы. И у вуза должны быть деньги на апробацию идей. Если на уровне вуза "полетело", надо предлагать крупным компаниям, государству инвестировать в проект. Вот так это должно работать.- А у нас есть эксперты для оценки рисков в ИТ-проектах? Пусть не Ванга, но с чутьем, основанном на опыте…- Конечно! Мы же не первый день это делаем. Почему я говорю про якорные вузы? Потому что еще там на уровне акселератора надо объяснять студентам, как усовершенствовать проект, чтобы эксперты могли вынести вердикт по выделению инвестиций. Вот у нас на РИФе Ростелеком будет целенаправленно смотреть стартапы, а лучшие, возможно, возьмёт в портфель и реализует в своих сервисах. Хочется, чтобы таких инициатив было больше. Это ведь серьезная работа – три дня подряд заслушивать стартапы!- Чем малый и средний бизнес может помочь импортозамещению в сфере ИТ?- Программистами. Свои заводы по производству чипов и серверов, телефонов или ноутбуков мы завтра не создадим. Но взять те же приложения, сервисы, соцсети – здесь малый и средний бизнес в деле. Однако есть важный момент: доступ к цифровой экономике. Есть одноименная платформа для взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России – доступ к ней имеет очень ограниченный круг компаний. И, в основном, это крупнейший ИТ-бизнес. А небольшие сервисы в принципе не понимают, как подступиться к формированию цифрового контура. И очень хочется, чтобы крупный бизнес заметил малые и средние компании, которые стремятся, в том числе, помогать им своими наработками.И вот хочется через АНО "Цифровая экономика", через РАЭК, через РИФ – Российский Интернет Форум, где будет Аллея технологического лидерства и где эти скромные сервисы будут выставляться, убедить государство и игроков рынка инвестировать в малый и средний бизнес, развивать пусть небольшие, но интересные проектики, а не создавать аналоги, потому что "мы богатые и хотим свое". Это основная задача нашей ассоциации – убедить не дублировать, а развивать то, что уже есть. Приведу пример: 2ГИС. Они выстрелили у себя в Новосибирске. В регионе ими все пользовались, потому что можно было, условно говоря, найти палатку, которая торгует пончиками. И они по идее могли на всю страну выкатить этот сервис, но денег не хватало. Потом пришел Сбер, дал денег, но время упустили – Гугл захватил "поляну". И вот есть Яндекс, Гугл, а третьему игроку на рынке очень сложно. Если государство или крупный инвестор раньше начали бы вкладывать в 2ГИС, были бы у нас свои Яндекс и 2ГИС – без Гугла.- Как РАЭК может влиять на эти процессы?- РАЭК – это все-таки ассоциация и мы можем только громко с разных трибун убеждать: посмотрите сюда, сделайте это. По данным аналитиков РАЭК, рынок хоть и растет, но есть большие черные пятна, и надо их сейчас закрывать. Повторю: надо делать ставку на свое, но там, где не надо догонять. Почему Яндекс выстрелил? Потому что на заре создания интернета пошел по пути индексации того, что там уже есть, – занялся поиском. Яндекс одним из первых начал индексировать Рунет – странички на русском языке. У него работали филологи, и очень хорошо был сделан поиск по русскоязычным страницам. Яндекс же был создан раньше Гугла! И они выжили благодаря тому, что были технологической компанией, а не только сервисной. Так что давайте верить в себя!- Скоро будет очередной РИФ. Какие надежды вы на него возлагаете?- Я очень надеюсь, что на РИФе случится объединение крупного бизнеса, малого и среднего, чтобы крупный увидел в малом те идеи, которые нужно вывести на рынок и развивать. Если это случится, значит, мы внесли свой вклад в создание технологического будущего страны.- Насколько далеко, по вашему мнению, должно простираться влияние "цифры"? Не слишком ли зависимым становится от нее человек?- Согласен – пусть цифровые технологии повышают качество жизни, но мы не должны быть их заложниками. Нельзя, чтобы только от цифровых технологий зависело, пойдет ли наш ребенок вовремя в детский сад или дадут ли нам кредит. Мы и так зависимы от телефона: без него – как без рук. Сейчас вообще будет тренд на расцифровизацию – на личное общение, на небольшое замедление развития технологий, когда в школах, вузах снова будут учить общаться друг с другом и меньше использовать цифровые технологии. И я считаю это позитивным. Мы люди – мы должны уметь общаться. Сейчас в Америке предпринимателей на бизнес-тренингах учат по телефону говорить. Не переписываться, а разговаривать. Мы привыкли к зуму – личные встречи вызывают страх. И искусственный интеллект, который развивается быстрее, чем гаджеты, в таком объеме человечеству не нужен. Тот же Илон Маск сегодня подписывает письма, чтобы ограничить развитие искусственного интеллекта. Да, в медицине, других сферах, где важен точный прогноз, он нужен, но не надо пускать его во все сферы нашей жизни. Как и цифровые технологии – говорю это как эксперт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230407/runet-1863642004.html

https://na.ria.ru/20230320/kadry-1859037325.html

https://ria.ru/20230327/sammit-1860478324.html

https://ria.ru/20230321/it-1859414797.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, российская ассоциация электронных коммуникаций, сергей гребенников, технологии, россия