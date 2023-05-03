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Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики - РИА Новости, 03.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:15 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/geltek-1869311908.html
Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики
Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики - РИА Новости, 03.05.2023
Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики
Московский производитель разработал и запустил в производство новые виды солнцезащитных косметических средств, сообщил руководитель департамента инвестиционной... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:15
2023-05-03T07:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московский производитель разработал и запустил в производство новые виды солнцезащитных косметических средств, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он подчеркнул, что в городе создан благоприятный инвестклимат: предприятиям доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым они модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции."Так, столичная компания "Гельтек" разработала и начала производить новые виды косметических средств. В планах предприятия к началу летнего сезона выпустить около 30 тысяч упаковок кремов, гелей, увлажняющих и других солнцезащитных средств", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Предприятие около 30 лет производит медицинские контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. В числе новинок – солнцезащитный гель для мужчин, который за счет водостойкой текстуры позволяет заниматься любыми видами спорта на улице, в том числе водными.
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владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика

Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики

© Фото предоставлено компанией "Гельтек" Работа на производстве компании "Гельтек"
Работа на производстве компании Гельтек
© Фото предоставлено компанией "Гельтек"
Работа на производстве компании "Гельтек" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московский производитель разработал и запустил в производство новые виды солнцезащитных косметических средств, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что в городе создан благоприятный инвестклимат: предприятиям доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым они модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции.

"Так, столичная компания "Гельтек" разработала и начала производить новые виды косметических средств. В планах предприятия к началу летнего сезона выпустить около 30 тысяч упаковок кремов, гелей, увлажняющих и других солнцезащитных средств", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Предприятие около 30 лет производит медицинские контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. В числе новинок – солнцезащитный гель для мужчин, который за счет водостойкой текстуры позволяет заниматься любыми видами спорта на улице, в том числе водными.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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