Овчинский: московская компания расширила линейку солнцезащитной косметики

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московский производитель разработал и запустил в производство новые виды солнцезащитных косметических средств, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.



Он подчеркнул, что в городе создан благоприятный инвестклимат: предприятиям доступны крупные рынки сбыта, развитая инфраструктура, свыше 20 инструментов поддержки, благодаря которым они модернизируют, развивают производства, увеличивают объемы выпуска и ассортимент продукции.



"Так, столичная компания "Гельтек" разработала и начала производить новые виды косметических средств. В планах предприятия к началу летнего сезона выпустить около 30 тысяч упаковок кремов, гелей, увлажняющих и других солнцезащитных средств", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.



Предприятие около 30 лет производит медицинские контактные среды для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средства для ухода за веками и профессиональной косметики. В числе новинок – солнцезащитный гель для мужчин, который за счет водостойкой текстуры позволяет заниматься любыми видами спорта на улице, в том числе водными.