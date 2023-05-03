https://ria.ru/20230503/gaz-1869311283.html
СМИ: в России сократилась добыча газа
СМИ: в России сократилась добыча газа - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: в России сократилась добыча газа
Добыча газа в России по итогам первого квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на десять процентов ниже аналогичного показателя... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:04
2023-05-03T07:04
2023-05-03T10:25
экономика
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россия
китай
евросоюз
газпром
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турецкий поток
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Добыча газа в России по итогам первого квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на десять процентов ниже аналогичного показателя предыдущего года, сообщает "Коммерсант"."Добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18 процентов. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — "Роснефти" и НОВАТЭКа — растет", — говорится в статье.По данным издания, сокращение добычи вызвано снижением поставок газа в страны Евросоюза.Опрошенные изданием аналитики выразили мнение, что такая тенденция будет сохраняться в течение всего года благодаря увеличению мощности уже запущенных проектов."Газпром одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу", — говорится в материале.Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
https://ria.ru/20230503/gaz-1869297559.html
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экономика, европа, россия, китай, евросоюз, газпром, роснефть, турецкий поток, северный поток
Экономика, Европа, Россия, Китай, Евросоюз, Газпром, Роснефть, Турецкий поток, Северный поток
СМИ: в России сократилась добыча газа
"Ъ": добыча газа в России в первом квартале 2023 года сократилась на десять процентов