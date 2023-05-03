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СМИ: в России сократилась добыча газа - РИА Новости, 03.05.2023
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07:04 03.05.2023 (обновлено: 10:25 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/gaz-1869311283.html
СМИ: в России сократилась добыча газа
СМИ: в России сократилась добыча газа - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: в России сократилась добыча газа
Добыча газа в России по итогам первого квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на десять процентов ниже аналогичного показателя... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:04
2023-05-03T10:25
экономика
европа
россия
китай
евросоюз
газпром
роснефть
турецкий поток
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Добыча газа в России по итогам первого квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на десять процентов ниже аналогичного показателя предыдущего года, сообщает "Коммерсант"."Добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18 процентов. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — "Роснефти" и НОВАТЭКа — растет", — говорится в статье.По данным издания, сокращение добычи вызвано снижением поставок газа в страны Евросоюза.Опрошенные изданием аналитики выразили мнение, что такая тенденция будет сохраняться в течение всего года благодаря увеличению мощности уже запущенных проектов."Газпром одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу", — говорится в материале.Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
https://ria.ru/20230503/gaz-1869297559.html
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экономика, европа, россия, китай, евросоюз, газпром, роснефть, турецкий поток, северный поток
Экономика, Европа, Россия, Китай, Евросоюз, Газпром, Роснефть, Турецкий поток, Северный поток
СМИ: в России сократилась добыча газа

"Ъ": добыча газа в России в первом квартале 2023 года сократилась на десять процентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Добыча газа в России по итогам первого квартала 2023 года сократилась до 61 миллиарда кубометров, что на десять процентов ниже аналогичного показателя предыдущего года, сообщает "Коммерсант".
"Добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18 процентов. В то же время добыча крупнейших независимых производителей — "Роснефти" и НОВАТЭКа — растет", — говорится в статье.
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По данным издания, сокращение добычи вызвано снижением поставок газа в страны Евросоюза.
«
"ЕС — исторически крупнейший рынок для компании, но сейчас поставки идут только по "Турецкому потоку" и на минимальном уровне — через территорию Украины", — отмечает издание.
Опрошенные изданием аналитики выразили мнение, что такая тенденция будет сохраняться в течение всего года благодаря увеличению мощности уже запущенных проектов.
"Газпром одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС, и пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу", — говорится в материале.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
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ЭкономикаЕвропаРоссияКитайЕвросоюзГазпромРоснефтьТурецкий потокСеверный поток
 
 
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