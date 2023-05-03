США передадут Украине гаубицы натовского калибра, заявили в Пентагоне
Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут гаубицы натовского калибра
© AP Photo / Kim Hong-Ji , PoolСамоходные 155-миллиметровые гаубицы ВС США
© AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы ВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 03 мая - РИА Новости. США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине также гаубицы 155-миллиметрового калибра, заявили в среду в Пентагоне.
"Авторизация является тридцать седьмым выделением администрацией Байдена оборудования из запасов министерства обороны для Украины с августа 2021 года и включает боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, снаряды для артиллерии и минометов, противотанковые мощности для Украины… оценочной стоимостью до 300 миллионов долларов ", - говорится в заявлении.
В перечне выделяемого оружия уточняется, что речь идет о гаубицах калибра 155-миллиметров.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов.
Отмечалось, что новый пакет помощи включает дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковые и стрелковые вооружения, грузовики и прицепы для транспортировки тяжелой техники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".