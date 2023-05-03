https://ria.ru/20230503/fns-1869388840.html

В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС

В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС - РИА Новости, 03.05.2023

В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС

Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:02

2023-05-03T13:02

2023-05-03T13:02

блогер

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

технологии

налоги

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами, инициативу она уже направила в ФНС. По ее словам, не так легко правильно выплачивать налоги, "есть достаточно большая проблема в этой нише". "Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров", - сказала Митрошина на пресс-конференции. Она сообщила, что такая платформа, которую она также обозначила как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.

https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html

https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

блогер, экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), технологии, налоги