Рейтинг@Mail.ru
В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/fns-1869388840.html
В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС
В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС - РИА Новости, 03.05.2023
В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС
Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:02
2023-05-03T13:02
блогер
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
технологии
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd5ff89054a0417f5bbc235c1e33d8b.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами, инициативу она уже направила в ФНС. По ее словам, не так легко правильно выплачивать налоги, "есть достаточно большая проблема в этой нише". "Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров", - сказала Митрошина на пресс-конференции. Она сообщила, что такая платформа, которую она также обозначила как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги. В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей. Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.
https://ria.ru/20230501/scheta-1869035416.html
https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2741ffd73d62f8f834d41cdcb8b7e5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
блогер, экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф), технологии, налоги
Блогер, Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Следственный комитет России (СК РФ), Технологии, Налоги
В России предложили создать платформу для взаимодействия блогеров с ФНС

Митрошина предложила создать цифровую платформу для взаимодействия блогеров с ФНС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы России
Работа инспекции Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, против которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами, инициативу она уже направила в ФНС.
По ее словам, не так легко правильно выплачивать налоги, "есть достаточно большая проблема в этой нише".
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов
1 мая, 23:22
"Месяц назад я выступила перед налоговыми органами с инициативой и пригласила их в рабочую группу, чтобы разработать цифровую платформу для блогеров", - сказала Митрошина на пресс-конференции.
Она сообщила, что такая платформа, которую она также обозначила как "приложение для блогосферы", поможет вести бухгалтерию и правильно рассчитывать налоги.
«
"Это предложение я направила в управление ФНС и сейчас жду ответа на него", - добавила Митрошина.
В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
Митрошина, по ее словам, погасила основную задолженность перед налоговиками – это 127 миллионов рублей. Возникла же она из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии, заявила блогер.
Блогер Елена Блиновская перед заседанием Пресненского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Игра "Как не платить налоги в казну" окончена
29 апреля, 08:00
 
БлогерЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Следственный комитет России (СК РФ)ТехнологииНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала