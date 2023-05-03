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В России появится аналог Flightradar для беспилотников - РИА Новости, 03.05.2023
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14:00 03.05.2023 (обновлено: 15:59 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/flightradar-1869405982.html
В России появится аналог Flightradar для беспилотников
В России появится аналог Flightradar для беспилотников - РИА Новости, 03.05.2023
В России появится аналог Flightradar для беспилотников
В России появится сервис с информацией о полетах дронов — аналог Flightradar для самолетов, сообщила РИА Новости представитель Росавиации. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:00
2023-05-03T15:59
россия
технологии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
концерн пво "алмаз-антей"
беспилотники
бпла
безопасность
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России появится сервис с информацией о полетах дронов — аналог Flightradar для самолетов, сообщила РИА Новости представитель Росавиации. Собеседник агентства уточнила, что предварительно разработку сервиса поручат АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", затраты на разработку уточняются. Создатели портала проработают вопрос предоставления оператором сервиса стандартизированной информации для частных организаций на основе автоматизированной интеграции данных, которые смогут создавать собственные сервисы для предоставления конечному пользователю. Пользователи получат доступ к сервису после регистрации. В ведомстве добавили, что функционал сервиса прорабатывают, при этом учитываются пожелания и предложения разработчиков, изготовителей и потенциальных пользователей. Сейчас на базе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования, которая станет основой для разработки и последующего развития нового сервиса. Как отметили в "Росавиации", портал будет востребован в первую очередь внешними пилотами дронов и оперативными органами Единой системы организации воздушного движения России. Собеседник также объяснила, что отображение дронов будет зависеть в большей степени от бортового оборудования беспилотников и возможностей радиолокаторов и многопозиционных систем наблюдения. Основные цели сервиса — упрощение доступа дронов к воздушному пространству; информационное обеспечение внешних пилотов беспилотников для безопасности полетов; автоматизация процессов составления и направления планов полетов, представлений на установление временных/местных режимов; уменьшение времени на получение необходимых разрешений.
https://ria.ru/20230427/bpla-1868308098.html
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россия, технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), концерн пво "алмаз-антей", беспилотники, бпла, безопасность
Россия, Технологии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Беспилотники, БПЛА, Безопасность
В России появится аналог Flightradar для беспилотников

В России появится сервис с информацией о полетах беспилотников аналогичный Flightradar

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России появится сервис с информацией о полетах дронов — аналог Flightradar для самолетов, сообщила РИА Новости представитель Росавиации.
«

"Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идет о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя", — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнила, что предварительно разработку сервиса поручат АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", затраты на разработку уточняются.
Создатели портала проработают вопрос предоставления оператором сервиса стандартизированной информации для частных организаций на основе автоматизированной интеграции данных, которые смогут создавать собственные сервисы для предоставления конечному пользователю. Пользователи получат доступ к сервису после регистрации.
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В ведомстве добавили, что функционал сервиса прорабатывают, при этом учитываются пожелания и предложения разработчиков, изготовителей и потенциальных пользователей. Сейчас на базе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" функционирует система предоставления планов полетов по интернету и телефонной сети общего пользования, которая станет основой для разработки и последующего развития нового сервиса. Как отметили в "Росавиации", портал будет востребован в первую очередь внешними пилотами дронов и оперативными органами Единой системы организации воздушного движения России.
Собеседник также объяснила, что отображение дронов будет зависеть в большей степени от бортового оборудования беспилотников и возможностей радиолокаторов и многопозиционных систем наблюдения.
Основные цели сервиса — упрощение доступа дронов к воздушному пространству; информационное обеспечение внешних пилотов беспилотников для безопасности полетов; автоматизация процессов составления и направления планов полетов, представлений на установление временных/местных режимов; уменьшение времени на получение необходимых разрешений.
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РоссияТехнологииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"БеспилотникиБПЛАБезопасность
 
 
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