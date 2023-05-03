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Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади - РИА Новости, 03.05.2023
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11:56 03.05.2023 (обновлено: 14:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/fiyon-1869363148.html
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади - РИА Новости, 03.05.2023
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил остротой на обвинения в связях с Россией со стороны французского... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:56
2023-05-03T14:19
в мире
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франсуа фийон
марин ле пен
николя саркози
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил остротой на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил телеканал TV5 Monde.Экс-премьер сегодня предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров "Сибура" и "Зарубежнефти". Проверку инициировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно обвинило Фийона в причастности к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".Бывший глава кабмина Франции покинул посты в российских компаниях в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины. В "Зарубежнефти" он занимал пост члена совета директоров, в "Сибуре" — пост независимого директора.
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в мире, франция, россия, москва, франсуа фийон, марин ле пен, николя саркози, сибур холдинг, зарубежнефть
В мире, Франция, Россия, Москва, Франсуа Фийон, Марин Ле Пен, Николя Саркози, Сибур Холдинг, Зарубежнефть
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон сообщил о готовности продавать паштет на Красной площади

© РИА Новости / Геннадий МельникБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил остротой на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил телеканал TV5 Monde.
«

"Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", — заявил он.

Экс-премьер сегодня предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров "Сибура" и "Зарубежнефти".
Проверку инициировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно обвинило Фийона в причастности к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".
Бывший глава кабмина Франции покинул посты в российских компаниях в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины. В "Зарубежнефти" он занимал пост члена совета директоров, в "Сибуре" — пост независимого директора.
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