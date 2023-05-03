https://ria.ru/20230503/fiyon-1869363148.html

Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади - РИА Новости, 03.05.2023

Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил остротой на обвинения в связях с Россией со стороны французского... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:56

2023-05-03T11:56

2023-05-03T14:19

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николя саркози

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил остротой на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил телеканал TV5 Monde.Экс-премьер сегодня предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров "Сибура" и "Зарубежнефти". Проверку инициировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оно обвинило Фийона в причастности к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".Бывший глава кабмина Франции покинул посты в российских компаниях в 2022 году из-за ситуации вокруг Украины. В "Зарубежнефти" он занимал пост члена совета директоров, в "Сибуре" — пост независимого директора.

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Ольга Матыс

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