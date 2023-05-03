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Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с Россией - РИА Новости, 03.05.2023
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00:43 03.05.2023 (обновлено: 01:58 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/fiyon-1869298289.html
Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с Россией
Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с Россией - РИА Новости, 03.05.2023
Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с Россией
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, против которого идет парламентское расследование по предполагаемым связям с Россией, заявил, что "не брал ни... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:43
2023-05-03T01:58
россия
франция
москва
франсуа фийон
марин ле пен
николя саркози
сибур холдинг
зарубежнефть
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ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, против которого идет парламентское расследование по предполагаемым связям с Россией, заявил, что "не брал ни цента" у Москвы. Расследование начала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Парламентская комиссия под председательством Жана-Филиппа Танги в течение нескольких недель расследует возможную причастность Фийона к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции". Выступая на заседании комиссии во вторник, которое транслировалось на сайте нацсобрания, Фийон заявил, что "никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России". Он отметил, что посетил лишь по одному собранию совета директоров компании "Сибур" и "Зарубежнефть", прежде чем покинул их состав. "Сама идея того, что, раз я был премьер-министром, я более не имею права на иную профессиональную деятельность, неприемлема. За всю мою политическую карьеру я не брал ни цента российских денег", - сказал Фийон, отметив, что, если бы он не принял решения покинуть советы директоров российских компаний, то "естественно, получал бы вознаграждение за работу там". Бывший премьер отметил при этом, что за 36 лет политической карьеры не понаслышке знаком с иностранным вмешательством. "Я сталкивался с ним, и в большинстве случаев оно исходило от дружественного и союзнического государства под названием США. В течение пяти лет меня и (бывшего президента Франции) Николя Саркози просушивало АНБ (Агентство национальной безопасности США)", - сказал он. Фийон также упомянул "шпионаж со стороны Китая" и "вмешательство, исходящее от Турции, Марокко и Алжира", когда они "напрямую давали рекомендации по голосованию в ходе французских выборов через посредников в лице религиозных деятелей". Многие депутаты рассматривают эту инициативу "Национального объединения" как попытку отвлечь внимание от расследования против самой партии, обвиняемой в получении финансирования от России. В апреле прошлого года французское издание Mediapart опубликовало статью, где утверждалось, что партия Ле Пен в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро. Позже новый президент партии Жордан Барделля отверг обвинения в связях партии с Россией и ее влиянии на политику партии, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто будет обвинять ее в получении финансирования из Москвы. Барделля отметил, что в 2015 году партия брала заем в чешско-русском банке, который позже обанкротился, "со ставкой в 6% годовых", что "не является дружескими условиями". В ноябре депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России. Фийон, бывший главой кабмина при Саркози, 25 февраля 2022 года заявил, что выйдет из совета директоров "Сибура" и "Зарубежнефти" из-за ситуации вокруг Украины. В "Зарубежнефти" он занимал пост члена совета директоров, в "Сибуре" - пост независимого директора.
https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html
https://ria.ru/20210903/frantsiya-1748524392.html
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россия, франция, москва, франсуа фийон, марин ле пен, николя саркози, сибур холдинг, зарубежнефть, в мире
Россия, Франция, Москва, Франсуа Фийон, Марин Ле Пен, Николя Саркози, Сибур Холдинг, Зарубежнефть, В мире
Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в своих связях с Россией

Бывший премьер-министр Франции Фийон заявил, что "не брал ни цента" у Москвы

© РИА Новости / Геннадий МельникБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, против которого идет парламентское расследование по предполагаемым связям с Россией, заявил, что "не брал ни цента" у Москвы.
Расследование начала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Парламентская комиссия под председательством Жана-Филиппа Танги в течение нескольких недель расследует возможную причастность Фийона к "политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции".
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Выступая на заседании комиссии во вторник, которое транслировалось на сайте нацсобрания, Фийон заявил, что "никогда не был напрямую затронут вмешательством со стороны России". Он отметил, что посетил лишь по одному собранию совета директоров компании "Сибур" и "Зарубежнефть", прежде чем покинул их состав.
"Сама идея того, что, раз я был премьер-министром, я более не имею права на иную профессиональную деятельность, неприемлема. За всю мою политическую карьеру я не брал ни цента российских денег", - сказал Фийон, отметив, что, если бы он не принял решения покинуть советы директоров российских компаний, то "естественно, получал бы вознаграждение за работу там".
Бывший премьер отметил при этом, что за 36 лет политической карьеры не понаслышке знаком с иностранным вмешательством.
"Я сталкивался с ним, и в большинстве случаев оно исходило от дружественного и союзнического государства под названием США. В течение пяти лет меня и (бывшего президента Франции) Николя Саркози просушивало АНБ (Агентство национальной безопасности США)", - сказал он.
Фийон также упомянул "шпионаж со стороны Китая" и "вмешательство, исходящее от Турции, Марокко и Алжира", когда они "напрямую давали рекомендации по голосованию в ходе французских выборов через посредников в лице религиозных деятелей".
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Многие депутаты рассматривают эту инициативу "Национального объединения" как попытку отвлечь внимание от расследования против самой партии, обвиняемой в получении финансирования от России.
В апреле прошлого года французское издание Mediapart опубликовало статью, где утверждалось, что партия Ле Пен в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро. Позже новый президент партии Жордан Барделля отверг обвинения в связях партии с Россией и ее влиянии на политику партии, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто будет обвинять ее в получении финансирования из Москвы. Барделля отметил, что в 2015 году партия брала заем в чешско-русском банке, который позже обанкротился, "со ставкой в 6% годовых", что "не является дружескими условиями". В ноябре депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России.
Фийон, бывший главой кабмина при Саркози, 25 февраля 2022 года заявил, что выйдет из совета директоров "Сибура" и "Зарубежнефти" из-за ситуации вокруг Украины. В "Зарубежнефти" он занимал пост члена совета директоров, в "Сибуре" - пост независимого директора.
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