Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США
Французский политик Филиппо назвал атаку дронов на Кремль работой американских "ястребов"
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы".
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
"Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали "Северный поток"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.