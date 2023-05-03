https://ria.ru/20230503/filippo-1869521635.html

Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США

Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США - РИА Новости, 03.05.2023

Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:00

2023-05-03T22:00

2023-05-03T22:00

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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы". Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали "Северный поток"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html

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в мире, сша, северный поток — 2, северный поток, франция, россия, владимир путин