Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/filippo-1869521635.html
Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США
Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США - РИА Новости, 03.05.2023
Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:00
2023-05-03T22:00
в мире
сша
северный поток — 2
северный поток
франция
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ddcbced1f74964d776e10b12764c3e.jpg
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы". Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали "Северный поток"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
https://ria.ru/20230503/reznikov-1869499161.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северный поток — 2, северный поток, франция, россия, владимир путин
В мире, США, Северный поток — 2, Северный поток, Франция, Россия, Владимир Путин
Французский политик назвал атаку дронов на Кремль работой "ястребов" США

Французский политик Филиппо назвал атаку дронов на Кремль работой американских "ястребов"

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят американские "ястребы".
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
Вчера, 20:14
"Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали "Северный поток"!" - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке БПЛА на Кремль
Вчера, 19:23
 
В миреСШАСеверный поток — 2Северный потокФранцияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала