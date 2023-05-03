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В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР - РИА Новости, 03.05.2023
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17:34 03.05.2023 (обновлено: 18:01 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/estoniya-1869470141.html
В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР
В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР - РИА Новости, 03.05.2023
В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР
Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:34
2023-05-03T18:01
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики", сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. По данным полиции, "враждебной символикой" в стране считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма. "Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну на Украине, и поддерживать символами, словами и действиями российскую политику на Украине", - сказал ERR глава Ида-Харьюского отделения полиции департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм, добавив, что это может повлечь "серьезные правонарушения и конфликты". По его словам, организация проведения запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в подобных собраниях или иным способом оказывающих помощь в его проведении. Ранее Кумм сообщил, что полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище в Таллине можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20230324/monety-1860355805.html
https://ria.ru/20230503/daugavpils-1869338770.html
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в мире, эстония, таллин, россия
В мире, Эстония, Таллин, Россия
В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР

В Эстонии запретили проведение мероприятий 9 Мая с использованием символики России и СССР

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкЗнамя Победы над Берлином
Знамя Победы над Берлином - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Знамя Победы над Берлином. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики", сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
По данным полиции, "враждебной символикой" в стране считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма.
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"Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну на Украине, и поддерживать символами, словами и действиями российскую политику на Украине", - сказал ERR глава Ида-Харьюского отделения полиции департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм, добавив, что это может повлечь "серьезные правонарушения и конфликты".
По его словам, организация проведения запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в подобных собраниях или иным способом оказывающих помощь в его проведении.
«
"Также, чтобы незамедлительно выявлять такие случаи и предотвращать проявления вражды, мы отслеживаем происходящее в интернете и особенно в социальных сетях", - подчеркнул Кумм. Он отметил, что пока ни одного подобного мероприятия зарегистрировано не было.
Ранее Кумм сообщил, что полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище в Таллине можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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