https://ria.ru/20230503/estoniya-1869470141.html

В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР

В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР - РИА Новости, 03.05.2023

В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР

Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:34

2023-05-03T17:34

2023-05-03T18:01

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики", сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. По данным полиции, "враждебной символикой" в стране считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма. "Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну на Украине, и поддерживать символами, словами и действиями российскую политику на Украине", - сказал ERR глава Ида-Харьюского отделения полиции департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм, добавив, что это может повлечь "серьезные правонарушения и конфликты". По его словам, организация проведения запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в подобных собраниях или иным способом оказывающих помощь в его проведении. Ранее Кумм сообщил, что полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище в Таллине можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".

https://ria.ru/20230324/monety-1860355805.html

https://ria.ru/20230503/daugavpils-1869338770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, таллин, россия