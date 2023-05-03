В Эстонии на 9 Мая запретили использовать символику России и СССР
В Эстонии запретили проведение мероприятий 9 Мая с использованием символики России и СССР
Знамя Победы над Берлином. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики", сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
По данным полиции, "враждебной символикой" в стране считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма.
"Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну на Украине, и поддерживать символами, словами и действиями российскую политику на Украине", - сказал ERR глава Ида-Харьюского отделения полиции департамента полиции и погранохраны Рогер Кумм, добавив, что это может повлечь "серьезные правонарушения и конфликты".
По его словам, организация проведения запрещенного публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в подобных собраниях или иным способом оказывающих помощь в его проведении.
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"Также, чтобы незамедлительно выявлять такие случаи и предотвращать проявления вражды, мы отслеживаем происходящее в интернете и особенно в социальных сетях", - подчеркнул Кумм. Он отметил, что пока ни одного подобного мероприятия зарегистрировано не было.
Ранее Кумм сообщил, что полиция не запрещает поминовение погибших. На Военном кладбище в Таллине можно возложить цветы и склонить голову, но поминовение погибших не должно использоваться для разжигания конфликтов и ненависти.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".