https://ria.ru/20230503/eskadrilya-1869442461.html

В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков"

В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков" - РИА Новости, 03.05.2023

В Госдуме предложили сформировать эскадрилью "орлов-перехватчиков"

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина") в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил ударить по... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:13

2023-05-03T16:13

2023-05-03T16:13

алексей журавлев

госдума рф

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина") в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил ударить по штабам украинских спецслужб и офису президента Владимира Зеленского, а также для защиты важных объектов инфраструктуры сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. "Нужно прицельно бить по центру Киева! Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы. Кроме того, нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", - сообщил Журавлев РИА Новости. "То, что беспилотник прилетел к Кремлю - для меня это личное оскорбление", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

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Влада Копылова

алексей журавлев , госдума рф, россия