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Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце

Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце - РИА Новости, 03.05.2023

Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце

В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Гостям... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:00

2023-05-03T11:00

2023-05-03T11:00

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представлены экспозиция работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" и цифровой проект музея "От Кремля до Рейхстага"."Возвращение домой" – это пронзительная фотоистория разделенных семей Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса. Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo.В экспозицию "От Кремля до Рейхстага" вошли около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Ее посетители "пройдут" вместе с героями-освободителями путь от Красной площади ноября 1941-го до Берлина. На выставке представлены созданные художниками-фронтовиками за четыре года Великой Отечественной портреты бойцов и медсестер, сцены боев и кратких минут затишья."Благодаря работам художников, принимавших участие в сражениях, зрителю передается атмосфера военного времени. Представленные произведения интересны своей документальностью и оригинальностью художественного стиля. Фронтовые рисунки, плакаты, живописные полотна также дополняют исторические справки и рассказы о художниках", - отметили представители Музея Победы.Экспозиции будут демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце до 14 мая.

https://ria.ru/20230222/vystavka-1853543066.html

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Алёна Пава

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