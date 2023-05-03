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Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце - РИА Новости, 03.05.2023
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11:00 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ekspozitsii-1869175694.html
Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце
Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце - РИА Новости, 03.05.2023
Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце
В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Гостям... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:00
2023-05-03T11:00
донбасс
донецкая народная республика
валерий мельников
луганская народная республика
музей победы
государственный кремлевский дворец
день победы
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представлены экспозиция работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" и цифровой проект музея "От Кремля до Рейхстага"."Возвращение домой" – это пронзительная фотоистория разделенных семей Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса. Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo.В экспозицию "От Кремля до Рейхстага" вошли около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Ее посетители "пройдут" вместе с героями-освободителями путь от Красной площади ноября 1941-го до Берлина. На выставке представлены созданные художниками-фронтовиками за четыре года Великой Отечественной портреты бойцов и медсестер, сцены боев и кратких минут затишья."Благодаря работам художников, принимавших участие в сражениях, зрителю передается атмосфера военного времени. Представленные произведения интересны своей документальностью и оригинальностью художественного стиля. Фронтовые рисунки, плакаты, живописные полотна также дополняют исторические справки и рассказы о художниках", - отметили представители Музея Победы.Экспозиции будут демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце до 14 мая.
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донбасс, донецкая народная республика, валерий мельников, луганская народная республика, музей победы, государственный кремлевский дворец, день победы, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Валерий Мельников, Луганская Народная Республика, Музей Победы, Государственный Кремлевский дворец, День Победы, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце

© РИА Новости / Валерий МельниковЖитель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР
Житель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Житель Луганска Юрий Глущенко вместе с мамой Ольгой в ее доме в поселке Ганусовка ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В преддверии 9 мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Гостям главной театрально-концертной площадки страны представлены экспозиция работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" и цифровой проект музея "От Кремля до Рейхстага".
"Возвращение домой" – это пронзительная фотоистория разделенных семей Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса. Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo.
«
"Сегодня в Донбассе наши герои повторяют подвиг отцов и дедов, которые освободили мир от нацизма в 1945-м. Созданные Валерием Мельниковым запоминающиеся образы показывают, что даже в самую суровую годину можно и нужно сохранять мужество, достоинство и человечность", – отметила руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
В экспозицию "От Кремля до Рейхстага" вошли около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Ее посетители "пройдут" вместе с героями-освободителями путь от Красной площади ноября 1941-го до Берлина. На выставке представлены созданные художниками-фронтовиками за четыре года Великой Отечественной портреты бойцов и медсестер, сцены боев и кратких минут затишья.
Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова Возвращение домой в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы
22 февраля, 12:52
"Благодаря работам художников, принимавших участие в сражениях, зрителю передается атмосфера военного времени. Представленные произведения интересны своей документальностью и оригинальностью художественного стиля. Фронтовые рисунки, плакаты, живописные полотна также дополняют исторические справки и рассказы о художниках", - отметили представители Музея Победы.
Экспозиции будут демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце до 14 мая.
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВалерий МельниковЛуганская Народная РеспубликаМузей ПобедыГосударственный Кремлевский дворецДень ПобедыРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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