https://ria.ru/20230503/dtp-1869361798.html

В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе

В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.05.2023

В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе

Водитель автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе в Иркутске двух первоклассниц, проводится проверка, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:52

2023-05-03T11:52

2023-05-03T11:52

происшествия

иркутск

авто

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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе в Иркутске двух первоклассниц, проводится проверка, сообщает областная прокуратура. "В Иркутске на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus допустил наезд на двух первоклассниц на пешеходном переходе", - говорится в сообщении. Школьницы были доставлены для осмотра в детский травмпункт с ушибами. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, которую проводят по факту дорожного происшествия сотрудники полиции.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html

иркутск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутск, авто