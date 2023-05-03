https://ria.ru/20230503/dtp-1869361798.html
В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе
В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.05.2023
В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе
Водитель автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе в Иркутске двух первоклассниц, проводится проверка, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:52
2023-05-03T11:52
2023-05-03T11:52
происшествия
иркутск
авто
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ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе в Иркутске двух первоклассниц, проводится проверка, сообщает областная прокуратура. "В Иркутске на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus допустил наезд на двух первоклассниц на пешеходном переходе", - говорится в сообщении. Школьницы были доставлены для осмотра в детский травмпункт с ушибами. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, которую проводят по факту дорожного происшествия сотрудники полиции.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, авто
Происшествия, Иркутск, Авто
В Иркутске автомобиль сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе
В Иркутске водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе
ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus сбил на пешеходном переходе в Иркутске двух первоклассниц, проводится проверка, сообщает областная прокуратура.
"В Иркутске на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus допустил наезд на двух первоклассниц на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.
Школьницы были доставлены для осмотра в детский травмпункт с ушибами.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, которую проводят по факту дорожного происшествия сотрудники полиции.
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