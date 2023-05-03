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Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 - РИА Новости, 03.05.2023
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16:36 03.05.2023 (обновлено: 16:38 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/drony-1869449993.html
Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300
Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 - РИА Новости, 03.05.2023
Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300
Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своих вооруженных сил, сообщает американский производитель авиатехники AeroVironment. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:36
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своих вооруженных сил, сообщает американский производитель авиатехники AeroVironment. В июне 2022 года французское издание Intelligence Online сообщало о планах Парижа приобрести у AeroVironment 82 дрона. Газета Figaro отмечает, что контракт с американской компанией идет в ущерб европейским производителям. "Франция благосклонна к американцам в ущерб полякам, которые производят очень хорошие дроны Warmate, которые продают, например, в Индию", — цитирует газета своего военного эксперта Ксавье Тительмана. Барражирующие боеприпасы Switchblade 300 являются одним видов вооружений, поставляемых США Украине. Дроны-камикадзе отличаются от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600, согласно данным производителя, может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html
https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869116507.html
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франция, нато, сша, в мире
Франция, НАТО, США, В мире
Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300

Американская компания AeroVironment: Франция закупит у США дроны-камикадзе Switchblade 300

© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своих вооруженных сил, сообщает американский производитель авиатехники AeroVironment.
«
"Новый контракт с армией США включает военные продажи Switchblade 300 за рубеж, в первый раз во Францию", - говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, отмечается, что помимо Франции, дроны той же модели достанутся еще одному союзному государству, что расширит присутствие компании в мире.
В июне 2022 года французское издание Intelligence Online сообщало о планах Парижа приобрести у AeroVironment 82 дрона.
Газета Figaro отмечает, что контракт с американской компанией идет в ущерб европейским производителям. "Франция благосклонна к американцам в ущерб полякам, которые производят очень хорошие дроны Warmate, которые продают, например, в Индию", — цитирует газета своего военного эксперта Ксавье Тительмана.
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Барражирующие боеприпасы Switchblade 300 являются одним видов вооружений, поставляемых США Украине. Дроны-камикадзе отличаются от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600, согласно данным производителя, может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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