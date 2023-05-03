https://ria.ru/20230503/drony-1869449993.html

Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300

Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 - РИА Новости, 03.05.2023

Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300

Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своих вооруженных сил, сообщает американский производитель авиатехники AeroVironment. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:36

2023-05-03T16:36

2023-05-03T16:38

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ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Франция закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своих вооруженных сил, сообщает американский производитель авиатехники AeroVironment. В июне 2022 года французское издание Intelligence Online сообщало о планах Парижа приобрести у AeroVironment 82 дрона. Газета Figaro отмечает, что контракт с американской компанией идет в ущерб европейским производителям. "Франция благосклонна к американцам в ущерб полякам, которые производят очень хорошие дроны Warmate, которые продают, например, в Индию", — цитирует газета своего военного эксперта Ксавье Тительмана. Барражирующие боеприпасы Switchblade 300 являются одним видов вооружений, поставляемых США Украине. Дроны-камикадзе отличаются от серии 600 меньшим размером и радиусом действия. Так, Switchblade 300 может перемещаться на расстояние 10 километров и барражировать 15 минут, в то время как Switchblade 600, согласно данным производителя, может преодолевать расстояние в 40 километров и находиться в воздухе 40 минут. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html

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