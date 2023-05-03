https://ria.ru/20230503/drony-1869380761.html
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:38
2023-05-03T12:38
2023-05-03T12:41
россия
безопасность
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб."Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли Кремль возможным запрет на использование дронов на 9 мая.
https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий песков, день победы
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы
Песков: решение о запрете в России дронов на День Победы могут принимать только спецслужбы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб.
"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли Кремль возможным запрет на использование дронов на 9 мая.
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков