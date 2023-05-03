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В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
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12:38 03.05.2023 (обновлено: 12:41 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/drony-1869380761.html
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:38
2023-05-03T12:41
россия
безопасность
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб."Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли Кремль возможным запрет на использование дронов на 9 мая.
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россия, безопасность, дмитрий песков, день победы
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы

Песков: решение о запрете в России дронов на День Победы могут принимать только спецслужбы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб.
"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли Кремль возможным запрет на использование дронов на 9 мая.
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
2 мая, 14:37
 
РоссияБезопасностьДмитрий ПесковДень Победы
 
 
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