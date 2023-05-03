https://ria.ru/20230503/drony-1869380761.html

В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы

В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы - РИА Новости, 03.05.2023

В Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:38

2023-05-03T12:38

2023-05-03T12:41

россия

безопасность

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про идею о запрете в РФ дронов на 9 мая, заявил, что это целиком и полностью прерогатива специальных служб."Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы, именно они занимаются обеспечиванием безопасности и охраной правопорядка, это целиком и полностью их прерогатива", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли Кремль возможным запрет на использование дронов на 9 мая.

https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html

россия

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Кирилл Волков

россия, безопасность, дмитрий песков, день победы