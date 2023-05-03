https://ria.ru/20230503/doverie-1869301135.html

СМИ: Запад лишился доверия Украины

СМИ: Запад лишился доверия Украины - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: Запад лишился доверия Украины

Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:32

2023-05-03T01:32

2023-05-03T02:29

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сша

европа

джон кирби

владимир зеленский

сергей рябков

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя, пишет Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе."Официальные лица заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от военнослужащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции", — сообщило издание.Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с изданием заявил, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для Вашингтона.Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск, их позиции, запасы оружия и оценки потерь.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, которые называют попавшими в Сеть документами американской разведки, где, в частности, описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html

https://ria.ru/20230502/kontr-1869158503.html

киев

сша

европа

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в мире, киев, сша, европа, джон кирби, владимир зеленский, сергей рябков, министерство обороны сша, нато