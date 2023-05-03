https://ria.ru/20230503/donetsk-1869350334.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 10 минут семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:16

2023-05-03T11:16

2023-05-03T11:16

специальная военная операция на украине

донецк

нато

кировский район

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 10 минут семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 10.50 мск было выпущено еще три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району города, отметило ведомство. Предыдущие обстрелы этого района были зафиксированы в 10.10 и 10.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/donbass-1869333321.html

https://ria.ru/20230503/obstrel-1869298485.html

донецк

кировский район

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, нато, кировский район, украина, происшествия