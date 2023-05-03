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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/donetsk-1869350334.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 10 минут семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:16
2023-05-03T11:16
специальная военная операция на украине
донецк
нато
кировский район
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 10 минут семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 10.50 мск было выпущено еще три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району города, отметило ведомство. Предыдущие обстрелы этого района были зафиксированы в 10.10 и 10.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869333321.html
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донецк
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донецк, нато, кировский район, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, НАТО, Кировский район, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив за 10 минут семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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В 10.50 мск было выпущено еще три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району города, отметило ведомство.
Предыдущие обстрелы этого района были зафиксированы в 10.10 и 10.20 мск, украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкНАТОКировский районУкраинаПроисшествия
 
 
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