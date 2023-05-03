Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.