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Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
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16:26 03.05.2023 (обновлено: 16:29 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/donbass-1869447915.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов
Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:26
2023-05-03T16:29
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869434864.html
https://ria.ru/20230503/donetsk-1869390145.html
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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