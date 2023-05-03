https://ria.ru/20230503/donbass-1869447915.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой девять снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:26

2023-05-03T16:26

2023-05-03T16:29

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/obstrel-1869434864.html

https://ria.ru/20230503/donetsk-1869390145.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк