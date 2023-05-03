https://ria.ru/20230503/donbass-1869339563.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Широкая Балка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:49
2023-05-03T10:49
2023-05-03T10:49
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и поселок Широкая Балка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 10.20 мск было выпущено еще три снаряда такого же калибра по этому району города. Кроме того, в 9.40 украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Широкой Балке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/donbass-1869333321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Широкую Балку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Широкой Балке