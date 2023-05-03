Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:49 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/dollar-1869360597.html
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 03.05.2023
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:49
2023-05-03T11:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля. Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня - на 10 копеек, до 11,40 рубля.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля.
Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня - на 10 копеек, до 11,40 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала