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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 03.05.2023
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:49
2023-05-03T11:49
2023-05-03T11:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля. Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня - на 10 копеек, до 11,40 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей впервые с 4 апреля