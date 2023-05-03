https://ria.ru/20230503/dollar-1869360597.html

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей - РИА Новости, 03.05.2023

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 79 рублей

Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:49

2023-05-03T11:49

2023-05-03T11:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 79 рублей - впервые с 4 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже. К 11.30 мск курс доллара снижается на 68 копеек, до 78,93 рубля. А минутами ранее курс американской валюты опускался до 78,90 рубля. Курс евро при этом снижается на 53 копейки, до 87,24 рубля, юаня - на 10 копеек, до 11,40 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа