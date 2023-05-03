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В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады - РИА Новости, 03.05.2023
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13:26 03.05.2023 (обновлено: 13:56 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html
В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады
В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады - РИА Новости, 03.05.2023
В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады
Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:26
2023-05-03T13:56
специальная военная операция на украине
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в школы, детские сады и оздоровительные лагеря, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент", - написал Турчак в своём Telegram-канале.Он отметил, что данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей."Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условия, о которой мы недавно говорили с президентом. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей – хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь", - подчеркнул руководитель рабочей группы.Турчак также выразил уверенность, что данный законопроект решит и "эту правовую коллизию" в пользу семей погибших участников спецоперации.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html
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общество, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады

В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады и школы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в школы, детские сады и оздоровительные лагеря, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
"Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условия, о которой мы недавно говорили с президентом. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей – хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь", - подчеркнул руководитель рабочей группы.
Турчак также выразил уверенность, что данный законопроект решит и "эту правовую коллизию" в пользу семей погибших участников спецоперации.
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