https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html

В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады

В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады - РИА Новости, 03.05.2023

В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:26

2023-05-03T13:26

2023-05-03T13:56

специальная военная операция на украине

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о праве первоочередного зачисления детей погибших участников спецоперации и добровольцев в школы, детские сады и оздоровительные лагеря, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент", - написал Турчак в своём Telegram-канале.Он отметил, что данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей."Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условия, о которой мы недавно говорили с президентом. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей – хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь", - подчеркнул руководитель рабочей группы.Турчак также выразил уверенность, что данный законопроект решит и "эту правовую коллизию" в пользу семей погибших участников спецоперации.

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869166580.html

https://ria.ru/20230503/spetsnaz-1869307183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия