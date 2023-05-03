https://ria.ru/20230503/defekty-1869399086.html
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье
Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:25
2023-05-03T13:25
2023-05-03T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869393251_0:71:775:507_1920x0_80_0_0_66026509d522065a25f7282c06cdf990.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными нейросетью, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий региона."В апреле благодаря искусственному интеллекту мы выявили 8117 дефектов в 35 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего недочетов пришлось на стертую разметку и повреждения дорожных покрытий 7,5 тысячи", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.Наибольшее количество нарушений камеры обнаружили в Балашихе – 1612 недочетов.
https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869393251_98:0:775:508_1920x0_80_0_0_e76d6bafaad3002abfd1763843962d7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха