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Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:25 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/defekty-1869399086.html
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье
Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:25
2023-05-03T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными нейросетью, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий региона."В апреле благодаря искусственному интеллекту мы выявили 8117 дефектов в 35 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего недочетов пришлось на стертую разметку и повреждения дорожных покрытий 7,5 тысячи", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.Наибольшее количество нарушений камеры обнаружили в Балашихе – 1612 недочетов.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха

Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье

© Фото : главное управление содержания территорий Московской области"Умные" автомобили ГУСТ зафиксировали более 8 тысяч дефектов содержания территорий Подмосковья за апрель
Умные автомобили ГУСТ зафиксировали более 8 тысяч дефектов содержания территорий Подмосковья за апрель - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : главное управление содержания территорий Московской области
"Умные" автомобили ГУСТ зафиксировали более 8 тысяч дефектов содержания территорий Подмосковья за апрель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными нейросетью, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий региона.
"В апреле благодаря искусственному интеллекту мы выявили 8117 дефектов в 35 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего недочетов пришлось на стертую разметку и повреждения дорожных покрытий 7,5 тысячи", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.
Наибольшее количество нарушений камеры обнаружили в Балашихе – 1612 недочетов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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