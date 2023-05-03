https://ria.ru/20230503/defekty-1869399086.html

Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье

Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023

Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье

Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:25

2023-05-03T13:25

2023-05-03T13:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 8 тысяч дефектов дороги зафиксировали в Московской области по итогам апреля благодаря применению автомобилей с системами фото-фиксации и оснащенными нейросетью, говорится в сообщении пресс-службы главного управления содержания территорий региона."В апреле благодаря искусственному интеллекту мы выявили 8117 дефектов в 35 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего недочетов пришлось на стертую разметку и повреждения дорожных покрытий 7,5 тысячи", - приводятся слова главы ведомства Светланы Аиповой.Наибольшее количество нарушений камеры обнаружили в Балашихе – 1612 недочетов.

https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха