https://ria.ru/20230503/daugavpils-1869338770.html

Жители второго по величине города Латвии смогут возложить цветы на 9 Мая

Жители второго по величине города Латвии смогут возложить цветы на 9 Мая - РИА Новости, 03.05.2023

Жители второго по величине города Латвии смогут возложить цветы на 9 Мая

Мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил по итогам консультаций с полицией, что в городе можно будет возлагать цветы к... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:45

2023-05-03T10:45

2023-05-03T10:45

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил по итогам консультаций с полицией, что в городе можно будет возлагать цветы к памятникам на 9 Мая. Ранее сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая. Госполиция сообщила, что возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет расцениваться как их "прославление" и наказываться. "С госполицией обсудили 9 мая. Жители и гости города смогут без каких-либо особых условий возлагать цветы к памятникам и находиться на территории памятных мест", - написал Элксниньш в Facebook*. По словам мэра, "несмотря на истерию, раздуваемую вокруг памятных дат некоторыми членами сейма, министрами и политиками, у нас получился хороший, честный и открытый диалог". "Полиция будет действовать в строгом с соответствии с законом, принятым сеймом от 20 апреля, ограничивающим проведение массовых мероприятий (шествия, пикеты, митинги): любые провокации в памятные дни будут пресекаться максимально корректно, но незамедлительно", - отметил Элксниньш. Он также призвал жителей города "не использовать символику, запрещенную законодательством", и выразил надежду, что "памятные и значимые для каждого" даты не будут омрачены скандалами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230501/miting-1868979250.html

https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, даугавпилс, день победы