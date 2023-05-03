https://ria.ru/20230503/dalay-lama-1869341462.html

Далай-лама ответил на вопрос, есть ли сознание у животных

Далай-лама ответил на вопрос, есть ли сознание у животных - РИА Новости, 03.05.2023

Далай-лама ответил на вопрос, есть ли сознание у животных

У животных, включая насекомых, есть сознание, но оно отличается от человеческого, и ученым необходимо его исследовать ради избавления от страданий всех живых... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:57

2023-05-03T10:57

2023-05-03T16:41

религия

индия

россия

великобритания

татьяна черниговская

александр каплан

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

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ДХАРАМСАЛА , 2 мая – РИА Новости, Ольга Липич. У животных, включая насекомых, есть сознание, но оно отличается от человеческого, и ученым необходимо его исследовать ради избавления от страданий всех живых существ, считает Далай-лама."У всех животных, даже небольших, включая насекомых, есть сознание. Ведь у них есть органы чувств, чувственное восприятие, они засыпают и просыпаются. Но их ментальное сознание слишком грубое", - сказал Далай-лама РИА Новости в ходе Международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале.Буддизм выделяет ряд уровней сознания – от грубых, тесно связанных с телом и перестающих функционировать с умиранием тела, до наитончайшего уровня, который называют "умом ясного света". Это сознание наитончайшего уровня составляет основу остальных и, согласно буддийской концепции перерождений, после смерти переносится в новое тело.Различие в устройстве физических тел разных видов живых существ, пояснил Далай-лама, оказывает влияние на то, как проявляет себя их сознание. Хотя базовый наитончайший "ум ясного света" присутствует и в людях, и в животных, у людей более развито ментальное сознание, позволяющее им глубоко мыслить и анализировать."Есть ментальные процессы, которые мы наблюдаем только у людей – они отсутствуют у животных. Умственные способности людей и животных неодинаковы. Люди отличаются от животных более развитым ментальным сознанием", - отметил буддийский духовный лидер. Именно по этой причине рождение в человеческом теле считается в буддизме более благоприятным. Оно позволяет развивать положительные качества, такие как сострадание и любовь, подчеркнул Далай-лама.По его словам, определение наличия или отсутствия сознания в буддизме связано не с существованием как таковым, но со способностью чувствовать боль, удовольствие и испытывать другие ощущения. "Цветам или листу бумаги, например, нельзя приписать сознание: они не способны чувствовать, ощущать", - заключил Далай-лама.КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЗНАНИЕ ЖИВОТНЫХ"Первая Международная конференция "Сознание животных" проходит на этой неделе в городе Дхарамсала на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. С буддийской стороны, помимо Далай-ламы, в форуме участвуют директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор, супервизоры Российских научно-исследовательских центров в Мундгоде и Билакуппе геше Лобсанг Сангпо и Нгаванг Норбу и другие известные доктора буддийской философии.Российских ученых представляют директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан и другие крупные ученые. Среди зарубежных участников профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Всего же на форум приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии.Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, россия, великобритания, татьяна черниговская , александр каплан, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия