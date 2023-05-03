https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая - РИА Новости, 03.05.2023
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая, он будет эффективен и против... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:09
2023-05-03T03:09
2023-05-03T08:48
общество
россия
анна попова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая, он будет эффективен и против варианта коронавируса "арктур", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Отмечается, что новый подштамм "арктур" не повлияет на эффективность препарата, так как его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, из-за него возможен всплеск заболеваемости в России к концу мая.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
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общество, россия, анна попова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
Созданный ФМБА препарат для лечения коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая