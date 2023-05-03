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Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая - РИА Новости, 03.05.2023
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03:09 03.05.2023 (обновлено: 08:48 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая - РИА Новости, 03.05.2023
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая
Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая, он будет эффективен и против... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T03:09
2023-05-03T08:48
общество
россия
анна попова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая, он будет эффективен и против варианта коронавируса "арктур", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.Отмечается, что новый подштамм "арктур" не повлияет на эффективность препарата, так как его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, из-за него возможен всплеск заболеваемости в России к концу мая.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
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общество, россия, анна попова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Препарат от коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая

Созданный ФМБА препарат для лечения коронавируса "МИР 19" появится в аптеках к концу мая

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный Федеральным медико-биологическим агентством, появится в аптеках к концу мая, он будет эффективен и против варианта коронавируса "арктур", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
«
"В досье на препарат "МИР 19" были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата "МИР 19" при амбулаторном лечении пациента. Препарат появится в ряде аптек уже к концу мая этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый подштамм "арктур" не повлияет на эффективность препарата, так как его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, из-за него возможен всплеск заболеваемости в России к концу мая.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"
28 апреля, 13:19
 
ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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