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В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка - РИА Новости, 03.05.2023
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15:43 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bulterer-1869434343.html
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка - РИА Новости, 03.05.2023
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:43
2023-05-03T15:43
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, 28 апреля у дома по улице Нахимова в Находке собака породы стаффордширский бультерьер, которая была на улице без намордника, привязи и присмотра хозяина, напала на 5-летнего ребенка, укусив его за лицо. "Следственными органами... по результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, ребёнок попал в больницу.
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находка
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происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка

В Находке в Приморском крае стаффордширский бультерьер укусил за лицо пятилетнего ребенка

© Fotolia / liza_mСтаффордширский бультерьер
Стаффордширский бультерьер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Fotolia / liza_m
Стаффордширский бультерьер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, 28 апреля у дома по улице Нахимова в Находке собака породы стаффордширский бультерьер, которая была на улице без намордника, привязи и присмотра хозяина, напала на 5-летнего ребенка, укусив его за лицо.
"Следственными органами... по результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, ребёнок попал в больницу.
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ПроисшествияНаходкаПриморский край
 
 
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