https://ria.ru/20230503/bulterer-1869434343.html

В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка

В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка - РИА Новости, 03.05.2023

В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:43

2023-05-03T15:43

2023-05-03T15:43

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, 28 апреля у дома по улице Нахимова в Находке собака породы стаффордширский бультерьер, которая была на улице без намордника, привязи и присмотра хозяина, напала на 5-летнего ребенка, укусив его за лицо. "Следственными органами... по результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, ребёнок попал в больницу.

https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html

находка

приморский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, находка, приморский край