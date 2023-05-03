https://ria.ru/20230503/bulterer-1869434343.html
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка - РИА Новости, 03.05.2023
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:43
2023-05-03T15:43
2023-05-03T15:43
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, 28 апреля у дома по улице Нахимова в Находке собака породы стаффордширский бультерьер, которая была на улице без намордника, привязи и присмотра хозяина, напала на 5-летнего ребенка, укусив его за лицо. "Следственными органами... по результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, ребёнок попал в больницу.
https://ria.ru/20230503/sobaki-1869363945.html
находка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье стаффордширский бультерьер напал на пятилетнего ребенка
В Находке в Приморском крае стаффордширский бультерьер укусил за лицо пятилетнего ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаффордширского бультерьера на 5-летнего ребенка в Находке, сообщает
СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, 28 апреля у дома по улице Нахимова в Находке собака породы стаффордширский бультерьер, которая была на улице без намордника, привязи и присмотра хозяина, напала на 5-летнего ребенка, укусив его за лицо.
"Следственными органами... по результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по... ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, собаку поместили в пункт временного содержания безнадзорных животных, ребёнок попал в больницу.
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