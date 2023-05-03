https://ria.ru/20230503/brent-1869486661.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с 20 марта

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с 20 марта - РИА Новости, 03.05.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с 20 марта

Мировые цены на нефть снижаются на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 20 марта, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:29

2023-05-03T18:29

2023-05-03T18:44

экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 20 марта, следует из данных торгов.По состоянию на 18.37 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,5%, до 71,93 доллара за баррель, впервые с 20 марта опустившись ниже 72 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,84%, до 68,19 доллара за баррель.Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного спроса на фоне слабых экономических данных. Так, в начале недели была опубликована статистика из Китая - одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая опустился ниже нейтральной отметки - до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе - до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее."Свежих фундаментальных данных для оправдания распродажи мало, хотя инвесторы, похоже, все больше нервничают по поводу макроэкономических перспектив и их последствий для спроса на нефть", - приводит портал MarketWatch мнение товарных стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Евы Мантей (Ewa Manthey).

https://ria.ru/20230503/urals-1869300457.html

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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), ing, китай