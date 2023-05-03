https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты - РИА Новости, 03.05.2023

В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты

В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:28

2023-05-03T14:28

2023-05-03T17:19

москва

россия

киев

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Собянин отметил, что целью этих мер станет предотвращение незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск летательных аппаратов влечет за собой административную и уголовную ответственность.Как уточняется на портале мэра и правительства города, соответствующий протокол подписали на заседании оперативного штаба. Кроме того, власти решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.Оперативный штаб Москвы создали в соответствии с указом президента о введении в субъектах России четырех режимов реагирования. В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе в столице, установили режим повышенной готовности. Согласно указу, высшие должностные лица могут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также организовывать работу по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал и продолжит работу в обычном режиме.В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.

https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html

https://ria.ru/20230307/bespilotniki-1856436230.html

москва

россия

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, киев, сергей собянин, владимир путин