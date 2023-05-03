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В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты - РИА Новости, 03.05.2023
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14:28 03.05.2023 (обновлено: 17:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты - РИА Новости, 03.05.2023
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты
В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:28
2023-05-03T17:19
москва
россия
киев
сергей собянин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Собянин отметил, что целью этих мер станет предотвращение незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск летательных аппаратов влечет за собой административную и уголовную ответственность.Как уточняется на портале мэра и правительства города, соответствующий протокол подписали на заседании оперативного штаба. Кроме того, власти решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.Оперативный штаб Москвы создали в соответствии с указом президента о введении в субъектах России четырех режимов реагирования. В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе в столице, установили режим повышенной готовности. Согласно указу, высшие должностные лица могут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также организовывать работу по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал и продолжит работу в обычном режиме.В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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москва, россия, киев, сергей собянин, владимир путин
Москва, Россия, Киев, Сергей Собянин, Владимир Путин
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты

Собянин объявил о запрете на запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве с 3 мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти", — написал он.
Собянин отметил, что целью этих мер станет предотвращение незаконного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов. Он напомнил, что несанкционированный запуск летательных аппаратов влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Как уточняется на портале мэра и правительства города, соответствующий протокол подписали на заседании оперативного штаба. Кроме того, власти решили усилить работу по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
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Оперативный штаб Москвы создали в соответствии с указом президента о введении в субъектах России четырех режимов реагирования. В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе в столице, установили режим повышенной готовности. Согласно указу, высшие должностные лица могут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также организовывать работу по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Сегодня в администрации президента сообщили о том, что Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. При попытке атаки глава государства не пострадал и продолжит работу в обычном режиме.
В Кремле также заявили, что расценивают атаку на резиденцию президента как теракт и покушение на него. Там подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры — где и когда посчитает нужным.
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