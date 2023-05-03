https://ria.ru/20230503/bomby-1869327181.html

Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии

Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии

Компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для терактов, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:48

2023-05-03T09:48

2023-05-03T11:06

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для терактов, сообщает ЦОС ФСБ.По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов."Органами безопасности вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности", - говорится в релизе.В Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались Петранову гражданами Украины Денисом Смирновым и Владиславом Сарафинчаном , занималась гражданка Украины Марина Матущак. После доставки электроплит на территорию РФ их дальше переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "втемную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, которую возглавляла Матущак.На кадрах видео, обнародованного ФСБ, одна из женщин, которую использовали "втемную", рассказала, что ждала из Болгарии 15 свадебных платьев от своей знакомой по бизнесу, но вместе с платьями получила и две электроплитки - якобы по ошибке. Эти электроплитки женщину попросили переслать в Ялту. Она рассказала, что на почте поняла, что две плитки номинальным весом по 3,5 килограммов почему-то тянули на 11 килограммов. Именно в них ФСБ потом нашла взрывчатку и компоненты бомб.

https://ria.ru/20230426/arest-1867850728.html

https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, болгария, украина, сергей аксенов (политик), фсб, сдэк, в мире