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Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии - РИА Новости, 03.05.2023
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09:48 03.05.2023 (обновлено: 11:06 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bomby-1869327181.html
Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии
Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии
Компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для терактов, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:48
2023-05-03T11:06
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болгария
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для терактов, сообщает ЦОС ФСБ.По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов."Органами безопасности вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности", - говорится в релизе.В Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались Петранову гражданами Украины Денисом Смирновым и Владиславом Сарафинчаном , занималась гражданка Украины Марина Матущак. После доставки электроплит на территорию РФ их дальше переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "втемную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, которую возглавляла Матущак.На кадрах видео, обнародованного ФСБ, одна из женщин, которую использовали "втемную", рассказала, что ждала из Болгарии 15 свадебных платьев от своей знакомой по бизнесу, но вместе с платьями получила и две электроплитки - якобы по ошибке. Эти электроплитки женщину попросили переслать в Ялту. Она рассказала, что на почте поняла, что две плитки номинальным весом по 3,5 килограммов почему-то тянули на 11 килограммов. Именно в них ФСБ потом нашла взрывчатку и компоненты бомб.
https://ria.ru/20230426/arest-1867850728.html
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россия, болгария, украина, сергей аксенов (политик), фсб, сдэк, в мире
Россия, Болгария, Украина, Сергей Аксенов (политик), ФСБ, СДЭК, В мире
Украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии

ФСБ: украинские спецслужбы завозили компоненты бомб в Россию из Болгарии через Турцию

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для терактов, сообщает ЦОС ФСБ.
По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов.
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"Органами безопасности вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности", - говорится в релизе.
В Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались Петранову гражданами Украины Денисом Смирновым и Владиславом Сарафинчаном , занималась гражданка Украины Марина Матущак. После доставки электроплит на территорию РФ их дальше переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "втемную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, которую возглавляла Матущак.
На кадрах видео, обнародованного ФСБ, одна из женщин, которую использовали "втемную", рассказала, что ждала из Болгарии 15 свадебных платьев от своей знакомой по бизнесу, но вместе с платьями получила и две электроплитки - якобы по ошибке. Эти электроплитки женщину попросили переслать в Ялту. Она рассказала, что на почте поняла, что две плитки номинальным весом по 3,5 килограммов почему-то тянули на 11 килограммов. Именно в них ФСБ потом нашла взрывчатку и компоненты бомб.
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