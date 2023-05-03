ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации
Минобороны: ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу JDAM в зоне спецоперации
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM. Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в документе.
Российское оборонное ведомство впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате авиабомбы JDAM.
В апреле американские СМИ писали со ссылкой на попавшие в свободный доступ документы, предположительно, Пентагона, что в работе системы наведения JDAM на Украине произошел сбой. Специалисты не исключили, что взрыватели бомб не настроены должным образом, также могут быть проблемы с сигналом GPS, вызванные работой российских "глушилок".
JDAM (Joint direct attack munition) — высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, который выпускает компания Boeing с 1997 года. Цель разработки — относительно небольшими затратами превратить обычную бомбу в эффективное высокоточное оружие.
Снаряд представляет собой свободнопадающую авиабомбу, дооборудованную навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon.