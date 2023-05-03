https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html

ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации

ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.05.2023

ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации

Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:32

2023-05-03T14:32

2023-05-03T15:34

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.Российское оборонное ведомство впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате авиабомбы JDAM.В апреле американские СМИ писали со ссылкой на попавшие в свободный доступ документы, предположительно, Пентагона, что в работе системы наведения JDAM на Украине произошел сбой. Специалисты не исключили, что взрыватели бомб не настроены должным образом, также могут быть проблемы с сигналом GPS, вызванные работой российских "глушилок".JDAM (Joint direct attack munition) — высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, который выпускает компания Boeing с 1997 года. Цель разработки — относительно небольшими затратами превратить обычную бомбу в эффективное высокоточное оружие.Снаряд представляет собой свободнопадающую авиабомбу, дооборудованную навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф