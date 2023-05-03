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ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 03.05.2023 (обновлено: 15:34 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html
ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации
ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.05.2023
ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации
Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:32
2023-05-03T15:34
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.Российское оборонное ведомство впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате авиабомбы JDAM.В апреле американские СМИ писали со ссылкой на попавшие в свободный доступ документы, предположительно, Пентагона, что в работе системы наведения JDAM на Украине произошел сбой. Специалисты не исключили, что взрыватели бомб не настроены должным образом, также могут быть проблемы с сигналом GPS, вызванные работой российских "глушилок".JDAM (Joint direct attack munition) — высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, который выпускает компания Boeing с 1997 года. Цель разработки — относительно небольшими затратами превратить обычную бомбу в эффективное высокоточное оружие.Снаряд представляет собой свободнопадающую авиабомбу, дооборудованную навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации

Минобороны: ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу JDAM в зоне спецоперации

© Фото : BoeingАвиабомба JDAM-ER
Авиабомба JDAM-ER - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Boeing
Авиабомба JDAM-ER. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM. Кроме того, уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в документе.
Российское оборонное ведомство впервые с начала спецоперации сообщило о перехвате авиабомбы JDAM.
В апреле американские СМИ писали со ссылкой на попавшие в свободный доступ документы, предположительно, Пентагона, что в работе системы наведения JDAM на Украине произошел сбой. Специалисты не исключили, что взрыватели бомб не настроены должным образом, также могут быть проблемы с сигналом GPS, вызванные работой российских "глушилок".
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JDAM (Joint direct attack munition) — высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, который выпускает компания Boeing с 1997 года. Цель разработки — относительно небольшими затратами превратить обычную бомбу в эффективное высокоточное оружие.
Снаряд представляет собой свободнопадающую авиабомбу, дооборудованную навесным комплектом из крыльев и хвостового отсека с оперением и навигационной системой. Наведение осуществляется комбинированной инерциальной навигационной системой и спутниковой GPS. Последние версии JDAM также могут оснащаться головками лазерного наведения для поражения нестационарных маневрирующих целей. Носителями JDAM могут выступать все основные боевые самолеты ВВС США, а также французские истребители-бомбардировщики Mirage, японские Mitsubishi F-2, европейские Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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