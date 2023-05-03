Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 03.05.2023 (обновлено: 14:06 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bolsonaru-1869403045.html
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ
Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:39
2023-05-03T14:06
в мире
бразилия
жаир болсонару
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава, передает местный портал G1."Федеральная полиция в среду утром провела обыск в доме бывшего президента Болсонару в Бразилиа", - говорится в сообщении портала, где отмечается, что операция проводится в рамках расследования в отношении "группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках от COVID-19 в системы минздрава" Бразилии.По данным портала, обыск проводился в доме, где Болсонару живет после возвращения в Бразилию в марте. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. Как отмечается, в отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако в среду он должен дать показания.Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.
https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861732499.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_67f328e5f999abc54ced1dd68f556e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ

G1: в Бразилии провели обыски в доме Болсонару по делу о ложных данных по вакцинации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава, передает местный портал G1.
"Федеральная полиция в среду утром провела обыск в доме бывшего президента Болсонару в Бразилиа", - говорится в сообщении портала, где отмечается, что операция проводится в рамках расследования в отношении "группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках от COVID-19 в системы минздрава" Бразилии.
По данным портала, обыск проводился в доме, где Болсонару живет после возвращения в Бразилию в марте. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. Как отмечается, в отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако в среду он должен дать показания.
Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавить оппозицию
30 марта, 05:13
 
В миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала