https://ria.ru/20230503/bolsonaru-1869403045.html
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ
Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:39
2023-05-03T13:39
2023-05-03T14:06
в мире
бразилия
жаир болсонару
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава, передает местный портал G1."Федеральная полиция в среду утром провела обыск в доме бывшего президента Болсонару в Бразилиа", - говорится в сообщении портала, где отмечается, что операция проводится в рамках расследования в отношении "группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках от COVID-19 в системы минздрава" Бразилии.По данным портала, обыск проводился в доме, где Болсонару живет после возвращения в Бразилию в марте. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. Как отмечается, в отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако в среду он должен дать показания.Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.
https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861732499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ
G1: в Бразилии провели обыски в доме Болсонару по делу о ложных данных по вакцинации
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава, передает местный портал G1
.
"Федеральная полиция в среду утром провела обыск в доме бывшего президента Болсонару в Бразилиа", - говорится в сообщении портала, где отмечается, что операция проводится в рамках расследования в отношении "группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках от COVID-19 в системы минздрава" Бразилии.
По данным портала, обыск проводился в доме, где Болсонару живет после возвращения в Бразилию в марте. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. Как отмечается, в отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако в среду он должен дать показания.
Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.
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