https://ria.ru/20230503/bolsonaru-1869403045.html

Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ

Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2023

Полиция Бразилии провела обыски в доме экс-президента Болсонару, пишут СМИ

Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:39

2023-05-03T13:39

2023-05-03T14:06

в мире

бразилия

жаир болсонару

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция Бразилии провела обыск в доме экс-президента страны Жаира Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава, передает местный портал G1."Федеральная полиция в среду утром провела обыск в доме бывшего президента Болсонару в Бразилиа", - говорится в сообщении портала, где отмечается, что операция проводится в рамках расследования в отношении "группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках от COVID-19 в системы минздрава" Бразилии.По данным портала, обыск проводился в доме, где Болсонару живет после возвращения в Бразилию в марте. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. Как отмечается, в отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако в среду он должен дать показания.Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.

https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861732499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бразилия, жаир болсонару