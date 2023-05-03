https://ria.ru/20230503/bilayn-1869383275.html
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом - РИА Новости, 03.05.2023
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом
"Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:46
2023-05-03T12:46
2023-05-03T13:12
россия
билайн
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%."Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.
https://ria.ru/20230321/bilayn-1859425823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, билайн
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.
Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%.
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"Вымпелком
" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.
Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.