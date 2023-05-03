https://ria.ru/20230503/bilayn-1869383275.html

"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом

"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом - РИА Новости, 03.05.2023

"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом

"Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:46

2023-05-03T12:46

2023-05-03T13:12

россия

билайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%."Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.

https://ria.ru/20230321/bilayn-1859425823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн