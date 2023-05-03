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"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом - РИА Новости, 03.05.2023
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12:46 03.05.2023 (обновлено: 13:12 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/bilayn-1869383275.html
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом - РИА Новости, 03.05.2023
"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом
"Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:46
2023-05-03T13:12
россия
билайн
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%."Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.
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россия, билайн
Россия, Билайн

"Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Билайн" внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая будет учитывать не только внутренние данные компании, но и внешние факторы, в том числе прогноз погоды и курс валют, сообщили РИА Новости в компании.
Отмечается, что с момента запуска решения в начале 2023 года на ограниченном ассортименте товаров удалось увеличить выручку более чем на 7%, а маржинальность — на 2%.
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"Вымпелком" (бренд "Билайн") внедряет автоматизированную систему ценообразования, которая позволяет повысить эффективность разных каналов продаж девайсов… Искусственный интеллект использует как внутренние данные компании, так и внешние источники – курсы валют, прогнозы погоды и т.п. Обезличенные и агрегированные данные, которыми обладает "Билайн", дают возможность прогнозировать спрос в различных локациях и предлагать оптимальные цены торговым сетям из разных сегментов", — заявили в компании.
Уточняется, что система разработана компанией "KeepRise" LLC и с помощью искусственного интеллекта автоматизирует ценообразование, высвобождая время сотрудников. Кроме того, "дочка" "Билайна" инвестировала в развитие этой компании, однако сумма инвестиций не раскрывается.
 
РоссияБилайн
 
 
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