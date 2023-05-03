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Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум - РИА Новости, 03.05.2023
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19:04 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bezrabotitsa-1869495376.html
Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум
Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум - РИА Новости, 03.05.2023
Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум
Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T19:04
2023-05-03T19:04
экономика
россия
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%, следует из доклада Росстата. "В марте 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. В феврале общая численность безработных составляла 2,635 миллиона человек, в марте она даже снизилась - до 2,609 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2023 года составила 75,6 миллиона человек.
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экономика, россия, международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в марте сохранил исторический минимум в 3,5 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%, следует из доклада Росстата.
"В марте 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
В феврале общая численность безработных составляла 2,635 миллиона человек, в марте она даже снизилась - до 2,609 миллиона человек.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2023 года составила 75,6 миллиона человек.
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ЭкономикаРоссияМеждународная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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