https://ria.ru/20230503/bezrabotitsa-1869495376.html

Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум

Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум - РИА Новости, 03.05.2023

Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум

Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:04

2023-05-03T19:04

2023-05-03T19:04

экономика

россия

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%, следует из доклада Росстата. "В марте 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. В феврале общая численность безработных составляла 2,635 миллиона человек, в марте она даже снизилась - до 2,609 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2023 года составила 75,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20230407/bezrabotitsa-1863674593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат)