В московских школах усилили меры безопасности
В московских школах усилили меры безопасности после анонимных сообщений о минировании
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
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"Несколько столичных образовательных организаций получили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время в них усилены меры безопасности, и организовано тесное взаимодействие с оперативными службами. Специалисты правоохранительных органов тщательно проверяют школьные здания и принимают решение о целесообразности дальнейших мер безопасности", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что администрации образовательных организаций действуют в соответствии с инструкциями и делают все необходимое для безопасности детей.
"Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации", - добавили в департаменте.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.