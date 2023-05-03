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В московских школах усилили меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023
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15:54 03.05.2023
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В московских школах усилили меры безопасности
В московских школах усилили меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023
В московских школах усилили меры безопасности
Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:54
2023-05-03T15:54
происшествия
москва
россия
департамент образования г. москвы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. В ведомстве отметили, что администрации образовательных организаций действуют в соответствии с инструкциями и делают все необходимое для безопасности детей. "Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации", - добавили в департаменте. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html
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происшествия, москва, россия, департамент образования г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Департамент образования г. Москвы
В московских школах усилили меры безопасности

В московских школах усилили меры безопасности после анонимных сообщений о минировании

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
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"Несколько столичных образовательных организаций получили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время в них усилены меры безопасности, и организовано тесное взаимодействие с оперативными службами. Специалисты правоохранительных органов тщательно проверяют школьные здания и принимают решение о целесообразности дальнейших мер безопасности", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что администрации образовательных организаций действуют в соответствии с инструкциями и делают все необходимое для безопасности детей.
"Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации", - добавили в департаменте.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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