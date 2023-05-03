https://ria.ru/20230503/bezopasnost-1869436223.html

В московских школах усилили меры безопасности

В московских школах усилили меры безопасности - РИА Новости, 03.05.2023

В московских школах усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:54

2023-05-03T15:54

2023-05-03T15:54

происшествия

москва

россия

департамент образования г. москвы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования. В ведомстве отметили, что администрации образовательных организаций действуют в соответствии с инструкциями и делают все необходимое для безопасности детей. "Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации", - добавили в департаменте. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html

москва

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, департамент образования г. москвы