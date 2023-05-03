Рейтинг@Mail.ru
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/bezhentsy-1869448202.html
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины
Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:28
2023-05-03T16:28
беженцы
в мире
словакия
украина
чехия
дети
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства образования Ян Горецкий. Он отметил, что многие дети с Украины уже больше года находятся в Словакии, продолжая дистанционное обучение в украинских школах, но не исключено, что некоторые из них останутся в стране и на более продолжительное время или даже навсегда. Министр пояснил, что для принятия окончательного решения будет проведено межведомственное совещание, но рассказал, что Чехия и Польша уже связали посещение школ и выплату социальных пособий. "В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит им не нужно ходить в школу", - сказал Горецкий. В Словакии на сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей не распространяется на иностранцев.
https://ria.ru/20230502/mer-1869049159.html
словакия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беженцы, в мире, словакия, украина, чехия, дети, школа
Беженцы, В мире, Словакия, Украина, Чехия, Дети, Школа
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины

Словакия планирует сделать посещение школ детьми с Украины условием для получения пособий

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства образования Ян Горецкий.
«
"Мы хотим связать обязанность посещать школу и возможность предоставления социальных пособий", - сказал Горецкий в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что многие дети с Украины уже больше года находятся в Словакии, продолжая дистанционное обучение в украинских школах, но не исключено, что некоторые из них останутся в стране и на более продолжительное время или даже навсегда.
Министр пояснил, что для принятия окончательного решения будет проведено межведомственное совещание, но рассказал, что Чехия и Польша уже связали посещение школ и выплату социальных пособий.
"В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит им не нужно ходить в школу", - сказал Горецкий.
В Словакии на сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей не распространяется на иностранцев.
Украинские беженцы садятся в поезд, идущий в Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Разъяренный венгерский мэр выгнал украинцев после нападений на женщин
2 мая, 07:09
 
БеженцыВ миреСловакияУкраинаЧехияДетиШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала