https://ria.ru/20230503/bezhentsy-1869448202.html

Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины

Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины - РИА Новости, 03.05.2023

Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины

Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:28

2023-05-03T16:28

2023-05-03T16:28

беженцы

в мире

словакия

украина

чехия

дети

школа

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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства образования Ян Горецкий. Он отметил, что многие дети с Украины уже больше года находятся в Словакии, продолжая дистанционное обучение в украинских школах, но не исключено, что некоторые из них останутся в стране и на более продолжительное время или даже навсегда. Министр пояснил, что для принятия окончательного решения будет проведено межведомственное совещание, но рассказал, что Чехия и Польша уже связали посещение школ и выплату социальных пособий. "В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит им не нужно ходить в школу", - сказал Горецкий. В Словакии на сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей не распространяется на иностранцев.

https://ria.ru/20230502/mer-1869049159.html

словакия

украина

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, словакия, украина, чехия, дети, школа