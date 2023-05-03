https://ria.ru/20230503/bezhentsy-1869448202.html
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины - РИА Новости, 03.05.2023
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины
Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:28
2023-05-03T16:28
2023-05-03T16:28
беженцы
в мире
словакия
украина
чехия
дети
школа
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БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства образования Ян Горецкий. Он отметил, что многие дети с Украины уже больше года находятся в Словакии, продолжая дистанционное обучение в украинских школах, но не исключено, что некоторые из них останутся в стране и на более продолжительное время или даже навсегда. Министр пояснил, что для принятия окончательного решения будет проведено межведомственное совещание, но рассказал, что Чехия и Польша уже связали посещение школ и выплату социальных пособий. "В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит им не нужно ходить в школу", - сказал Горецкий. В Словакии на сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей не распространяется на иностранцев.
https://ria.ru/20230502/mer-1869049159.html
словакия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, словакия, украина, чехия, дети, школа
Беженцы, В мире, Словакия, Украина, Чехия, Дети, Школа
Словакия хочет ужесточить правила для получения пособий беженцами с Украины
Словакия планирует сделать посещение школ детьми с Украины условием для получения пособий
БРАТИСЛАВА, 3 мая - РИА Новости. Словакия планирует сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий, сообщил в среду глава словацкого министерства образования Ян Горецкий.
«
"Мы хотим связать обязанность посещать школу и возможность предоставления социальных пособий", - сказал Горецкий в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что многие дети с Украины уже больше года находятся в Словакии, продолжая дистанционное обучение в украинских школах, но не исключено, что некоторые из них останутся в стране и на более продолжительное время или даже навсегда.
Министр пояснил, что для принятия окончательного решения будет проведено межведомственное совещание, но рассказал, что Чехия
и Польша
уже связали посещение школ и выплату социальных пособий.
"В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит им не нужно ходить в школу", - сказал Горецкий.
В Словакии на сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей не распространяется на иностранцев.
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