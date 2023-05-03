https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом - РИА Новости, 03.05.2023
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:55
2023-05-03T18:55
2023-05-03T19:11
республика крым
сергей аксенов (политик)
специальная военная операция на украине
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков.Крючков также попросил не публиковать кадры работы системы ПВО и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы противовоздушной обороны, повреждений и пострадавших нет.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html
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республика крым, сергей аксенов (политик), олег крючков, безопасность
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Безопасность
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
Советник Аксенова Крючков сообщил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил
советник главы региона Олег Крючков.
«
"Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА", — написал он в Telegram-канале.
Крючков также попросил не публиковать кадры работы системы ПВО и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы противовоздушной обороны, повреждений и пострадавших нет.
Системы ПВО сбили два украинских дрона, пытавшихся атаковать Крым
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Аксенов не исключил попыток провокаций от Украины в Крыму в День Победы