https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869491801.html

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом - РИА Новости, 03.05.2023

Силы ПВО сбили два ударных беспилотника над Крымом

Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:55

2023-05-03T18:55

2023-05-03T19:11

республика крым

сергей аксенов (политик)

специальная военная операция на украине

олег крючков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны поразили два беспилотника в Крыму, сообщил советник главы региона Олег Крючков.Крючков также попросил не публиковать кадры работы системы ПВО и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы противовоздушной обороны, повреждений и пострадавших нет.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230501/bespilotniki-1869025207.html

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869406151.html

республика крым

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республика крым, сергей аксенов (политик), олег крючков, безопасность