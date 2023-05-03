https://ria.ru/20230503/bespilotniki-1869440947.html
Эксперт предрек столкновение России с многосредными беспилотниками НАТО
Эксперт предрек столкновение России с многосредными беспилотниками НАТО - РИА Новости, 03.05.2023
Эксперт предрек столкновение России с многосредными беспилотниками НАТО
Россия уже в течение ближайших 10 лет столкнется с беспилотными системами НАТО различного назначения во всех средах – на море, в воздухе, на суше и под водой –... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:08
2023-05-03T16:08
2023-05-03T16:08
бпла
технологии
россия
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
игорь коротченко
безопасность
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия уже в течение ближайших 10 лет столкнется с беспилотными системами НАТО различного назначения во всех средах – на море, в воздухе, на суше и под водой – интегрированных и управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs рассказал об экспериментах с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе и планах Вашингтона развивать наземные беспилотные машины и танки. По его словам, страны, которые свяжут эти технологии с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, будут иметь решающее преимущество в военных операциях в будущем. "Относиться к этим концепциям Пентагона надо предельно серьезно и понимать, что в значительной мере нам придется столкнуться с такими видами угроз со стороны НАТО уже в перспективе ближайших 10-15 лет", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в различных автономных беспилотных системах - это завтрашний день развития вооружений и военной техники. Такая техника позволяет в рамках сетецентрической войны с точным целеуказанием и распределением боевых задач решать вопросы нанесения ударов по противнику, минимизируя собственные потери в живой силе. Отдельные элементы этих боевых систем будущего можно уже наблюдать в ходе специальной военной операции. Меры противодействия По оценке Коротченко, мерами противодействия, с одной стороны, должно стать развитие всей линейки средств обнаружения, мониторинга и уничтожения беспилотных систем противника, а с другой – развитие и применение собственных аналогичных систем. "Нам важно понимать тенденции развития. К сожалению, как показала практика, на протяжении минимум последних 30 лет у нас в недостаточной мере занимались вопросами развития всей линейки боевых и разведывательных БПЛА. Сейчас приходится наверстывать упущенное и корректировать прежние оценки развития вооружений и военной техники", - отметил собеседник. Коротченко напомнил, что в соответствии с указаниями президента России наряду с ведомственными профильными структурами к определению облика будущего ВС РФ необходимо привлечь военных экспертов и экспертные центры, способных давать качественную аналитику и прогнозы по вопросам национальной обороны и безопасности. "Такая практика активно используется на Западе, и мы видим, что успехи западных стран в различных видах оружия и концепциях их использования во многом базируются и на независимой аналитике, которая ложится, в том числе, и в контур обеспечения принятия тех или иных решений по разработке перспективных систем вооружений", - пояснил он. В прикладном плане по части противодействия воздушным интеллектуальным дронам Коротченко призвал правильно расставить акценты в области развития систем противовоздушной обороны. "Есть конкретные ЗРК, например, отличная и отработанная система "Тор-М2", и решения на ее базе, которые необходимо масштабировать, тиражировать, раз в пять увеличивать гособоронзаказ по данной номенклатуре, и насыщать подобными системами всю нашу граничащую с Украиной полосу, так как украинская угроза – на десятилетия, если не будет решен вопрос демонтажа этого государства", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20230503/flightradar-1869405982.html
https://ria.ru/20230421/dron-kamikadze-1866896905.html
https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html
https://ria.ru/20230503/transport-1869433117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бпла, технологии, россия, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, игорь коротченко, безопасность, беспилотники
БПЛА, Технологии, Россия, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Игорь Коротченко, Безопасность, Беспилотники
Эксперт предрек столкновение России с многосредными беспилотниками НАТО
Эксперт Коротченко: Россия столкнется с многосредными беспилотниками НАТО через десять лет
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Россия уже в течение ближайших 10 лет столкнется с беспилотными системами НАТО различного назначения во всех средах – на море, в воздухе, на суше и под водой – интегрированных и управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли
в интервью журналу Foreign Affairs рассказал об экспериментах с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе и планах Вашингтона
развивать наземные беспилотные машины и танки. По его словам, страны, которые свяжут эти технологии с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями, будут иметь решающее преимущество в военных операциях в будущем.
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"Относиться к этим концепциям Пентагона
надо предельно серьезно и понимать, что в значительной мере нам придется столкнуться с такими видами угроз со стороны НАТО уже в перспективе ближайших 10-15 лет", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что применение искусственного интеллекта в различных автономных беспилотных системах - это завтрашний день развития вооружений и военной техники. Такая техника позволяет в рамках сетецентрической войны с точным целеуказанием и распределением боевых задач решать вопросы нанесения ударов по противнику, минимизируя собственные потери в живой силе. Отдельные элементы этих боевых систем будущего можно уже наблюдать в ходе специальной военной операции.
«
"Атака морских беспилотников противника по кораблям Черноморского флота – безусловно, элемент подобного оружия. Также удары украинскими беспилотниками с применением западных технологических решений по удаленным от линии боевого соприкосновения целям в глубине территории России, в частности, по авиабазам стратегической авиации. Все это – элементы той войны будущего, которая может стать реальностью", - пояснил аналитик.
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По оценке Коротченко, мерами противодействия, с одной стороны, должно стать развитие всей линейки средств обнаружения, мониторинга и уничтожения беспилотных систем противника, а с другой – развитие и применение собственных аналогичных систем.
"Нам важно понимать тенденции развития. К сожалению, как показала практика, на протяжении минимум последних 30 лет у нас в недостаточной мере занимались вопросами развития всей линейки боевых и разведывательных БПЛА. Сейчас приходится наверстывать упущенное и корректировать прежние оценки развития вооружений и военной техники", - отметил собеседник.
Коротченко напомнил, что в соответствии с указаниями президента России наряду с ведомственными профильными структурами к определению облика будущего ВС РФ необходимо привлечь военных экспертов и экспертные центры, способных давать качественную аналитику и прогнозы по вопросам национальной обороны и безопасности.
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"Такая практика активно используется на Западе, и мы видим, что успехи западных стран в различных видах оружия и концепциях их использования во многом базируются и на независимой аналитике, которая ложится, в том числе, и в контур обеспечения принятия тех или иных решений по разработке перспективных систем вооружений", - пояснил он.
В прикладном плане по части противодействия воздушным интеллектуальным дронам Коротченко призвал правильно расставить акценты в области развития систем противовоздушной обороны.
"Есть конкретные ЗРК, например, отличная и отработанная система "Тор-М2", и решения на ее базе, которые необходимо масштабировать, тиражировать, раз в пять увеличивать гособоронзаказ по данной номенклатуре, и насыщать подобными системами всю нашу граничащую с Украиной
полосу, так как украинская угроза – на десятилетия, если не будет решен вопрос демонтажа этого государства", - подчеркнул эксперт.
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